"Алтынкен" объявляет тендер на переработку золотосодержащего концентрата

ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуги по переработке золотосодержащего концентрата:
|№
|Наименование
|Количество
|Срок приема документов
|1
|Переработка золотосодержащего концентрата на условиях толлинга
|37,000 СМТ
|20.10.2023г.
Заявку на сотрудничество и необходимые документы (свидетельство о регистрации компании (патент), устав, разрешения, сертификаты и справка из УГНС и т.д.) до окончания срока подачи представить в ОсОО "Алтынкен".
Вышеуказанные документы отправить на e-mail: atkjcsj@gmail.com до 20 октября 2023г
По вопросам участия в тендере обращайтесь с 8.00 до 17.00 по телефону: +996 708 001 007(Калыс)