"Алтынкен" объявляет тендер на переработку золотосодержащего концентрата

ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуги по переработке золотосодержащего концентрата:

№ Наименование Количество Срок приема документов 1 Переработка золотосодержащего концентрата на условиях толлинга 37,000 СМТ 20.10.2023г.

Заявку на сотрудничество и необходимые документы (свидетельство о регистрации компании (патент), устав, разрешения, сертификаты и справка из УГНС и т.д.) до окончания срока подачи представить в ОсОО "Алтынкен".

Вышеуказанные документы отправить на e-mail: atkjcsj@gmail.com до 20 октября 2023г

По вопросам участия в тендере обращайтесь с 8.00 до 17.00 по телефону: +996 708 001 007(Калыс)