Единству славянских и тюркских народов посвятят форум

Три дня ведущие ученые России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Венгрии и других стран будут обсуждать вопросы единства славян и тюрков. Научный форум "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности" пройдет с 18 по 20 октября 2023 года в Барнауле.

Это научное мероприятие организовано научно-образовательным центром (НОЦ) "Большой Алтай" Алтайского государственного университета при поддержке Минобрнауки РФ, Правительства Алтайского края, Россотрудничества, Российского исторического общества, Ассоциации азиатских университетов и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Спикерами форума станут академик РАН, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслав Молодин, директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов, академик НАН Кыргызской Республики, директор Института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова НАН КР Абылабек Асанканов, ректор Национального университета Республики Узбекистан им. М. Улугбека Ином Маджидов, главный научный сотрудник Института археологии имени А. Х. Маргулана Республики Казахстан Зейнолла Самашев, доктор кафедры истории Восточной Европы и русистики Университета имени Лорана Этвеша Габор Дьени и другие.

В дискуссиях по вопросам истории и культуры тюркского мира, а также по актуальным политико-правовым вопросам темы евразийской интеграции в Центрально-Азиатском регионе примут участие ведущие политологи и журналисты СМИ.

"В Алтайском государственном университете форум проводится уже в третий раз, начиная с 2019 года. За эти годы на базе НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" сформировалась уникальная международная площадка по активному научному взаимодействию с коллегами из университетов Центральной Азии", – рассказал руководитель НОЦ "Большой Алтай", президент АлтГУ Сергей Землюков.

Он отметил, что целью форума является продолжение дискуссии международного научного сообщества в области современных научных исследований истории тюркской цивилизации, а также обсуждение и разработка программ интеграции в сфере образования, науки, культуры на евразийском пространстве.

Годом ранее ученые на аналогичном форуме обсуждали концепцию историко-культурного единства славянских и тюркских народов России и стран Центральной Азии, разработанную международным коллективом НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" АлтГУ для формирования научно обоснованной системы социально-культурных, мировоззренческих и других ценностей и практик, основанных на общем историко-цивилизационном наследии славянских и тюркских народов России и государств Центральной Азии и подтверждающих их историко-культурное единство.

А ключевыми темами нынешнего форума станут археологические исследования и их роль в изучении процессов эволюции тюркской общности Большого Алтая, этнокультурные, этнографические и политико-правовые процессы в пространстве Большого Алтая и Центральной Азии в истории и современности, а также отражение истории славянских и тюркских народов в медиапространстве Большого Алтая и Центральной Азии.

Отдельным блоком пройдет обсуждение "Концепции историко-культурного единства славянских и тюркских народов", выдвинутой в качестве программного документа форума экспертами НОЦ алтаистики и тюркологогии "Большой Алтай"

"Значимость единства славянских и тюркских народов сложно переоценить. Эти процессы имеют вековые государственно-политические и историко-культурные традиции и ценности и способны выполнять важную роль в развитии сотрудничества и взаимодействия народов Центральной Азии", - считает Землюков.

Каждая из секций III Международного алтаистического форума ставит задачу не только обсуждения текущей повестки в рамках заявленной темы, но и проведение стратегических сессий для разработки программ исследований с перспективой на 2024-2025 годы.

Отметим, сотрудничество России и Кыргызстана в сфере образования и науки в последнее время только наращивается. Так, 12 октября, ректор Московского университета академик Виктор Садовничий и министр образования и науки Кыргызской Республики Догдуркул Кендирбаева в присутствии президентов России и Кыргызстана подписали протокол о намерениях, предусматривающий создание филиала МГУ в КР, в городе. Караколе. Для исполнения положений протокола создадут совместную группу экспертов, целью деятельности которой будет, в том числе, разработка соответствующих нормативно-правовых и учредительных документов.

"Общими усилиями мы планируем сформировать условия, необходимые для подготовки высокопрофессиональных специалистов в интересах экономики и социальной сферы Кыргызской Республики, интеллектуальной и экспертной поддержки высокого уровня двусторонних контактов в самых различных сферах и направлениях взаимодействия. Не менее важны и задачи распространения и популяризации научных знаний, культурно-просветительской деятельности, содействия процессу взаимного обогащения кыргызской и российской культур посредством привлечения талантливой молодежи к научным исследованиям, воспитания у них устойчивого интереса к познавательной деятельности и самообразованию", - заявил Садовничий.

Важность сотрудничества в научно-образовательной сфере неоспорима, считает кандидат исторических наук, профессор Айнур Джоробекова.

"Если отказываться от сотрудничества с любой страной в образовательной-культурной сфере, то можно усугубить свою периферийность. Конечно, для Кыргызстана важно сотрудничество с Россией. Это потребность, необходимость для нашей республики. Несмотря на политические декорации, очень много проектов сотрудничества с Россией сегодня работает, во многих сферах. Насколько широко это взаимодействие мы видим обычно, когда проходят совместные встречи, форумы. На них, как правило, присутствуют разные центры, которые работают в образовательном, научно-исследовательском, культурном и коммуникационном направлении. Эти центры не обязательно афишируют свою деятельность, но делают свое доброе дело", - говорит Джоробекова.