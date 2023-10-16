В КР с 1 января 2024 года отменяется патент на торговую деятельность

1 января 2024 года на территории страны прекращается осуществление торговой деятельности на основе патента. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, до этой даты предпринимателям, осуществляющим торговлю по патенту, необходимо перейти на другие режимы налогообложения.

В частности, предприниматели имеют возможность выбрать следующие налоговые режимы:

– общий налоговый режим: уплачиваются налоги в соответствии с действующим налоговым законодательством и ставками на общих основаниях;

– единый налог: упрощенная система налогообложения, приемлемая для малого и среднего бизнеса. Ставки налога составляют 0% при годовом объеме выручки до 8 млн сомов, 0,5% – до 30 млн сомов и 1% – до 50 млн сомов.

Работающие на основе единого налога обязаны использовать контрольно-кассовую машину (ККМ) и соблюдать требования по уплате страховых взносов, а также ряд других обязательств.

Для перехода на один из указанных налоговых режимов предпринимателям следует подать заявление в налоговый орган по месту текущего налогового учета.

В настоящее время налоговые органы проводят разъяснительную работу среди предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность, с целью обеспечения плавного перехода на другой налоговый режим.

Эти изменения направлены на улучшение налоговой системы и создание более справедливых и прозрачных налоговых условий для предпринимателей.

Дополнительную информацию можно получить в местных налоговых органах, по номеру 116 или на сайте .