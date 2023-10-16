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Кыргызстанские спасатели обогатили опыт, обучаясь у французских коллег

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- Назгуль Абдыразакова
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Одним из успешных мероприятий МЧС КР является то, что кыргызстанские спасатели и пилоты научились управлять европейскими вертолетами и спасать жизни людей в высокогорье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при поддержке главы государства Садыра Жапарова в августе 2022 года из республиканского бюджета Министерству чрезвычайных ситуаций КР были переданы французский вертолет Airbus Helikopters H-125, а также, в декабре двухмоторный вертолет Airbus H-145.

Управление и обслуживание вертолетов новейших моделей требует современных знаний.

В связи с этим, 2 техника - пилота из Кыргызстана поехали на обучение во Францию и 4 - в Германию. Они полтора месяца брали навыки, изучали детали этих вертолетов.

В связи с этим в ходе официальной встречи с представителями посольства Франции в КР министр чрезвычайных ситуаций КР, генерал-майор Бообек Ажикеев выступил с инициативой по подготовке и переподготовке профессиональных пилотов в условиях высокогорья Кыргызстана.

Таким образом, в рамках двустороннего сотрудничества с 2-6 октября была организована специальная подготовка пилотов и спасателей.

В результате 3 кыргызстанских пилота прошли обучение у старшего пилота-инструктора по спасению в горах вертолетной группы по гражданской безопасности Министерства внутренних дел Французской Республики Рено Гиермэ, а 6 горноспасателей Кыргызстана прошли обучение у инструктора -спасателя Центра по спасению в горах службы пожарной безопасности и спасения, МВД Французской Республики Антуана Тёлье.

В ходе обучения пилоты и спасатели прошли тренировки для выполнения посадки на больших высотах и выполняли посадку в горах на высоте 5000 метров, а также прошли подготовку по спасению в сложных горных условиях с применением авиации.

По окончании обучения, на аэродроме "Байтик", на авиационной базе МЧС КР состоялась церемония вручения сертификатов пилотам и спасателям Кыргызстана.

На торжественном мероприятии участвовали чрезвычайный и полномочный посол Франции в Кыргызстане Франсуа Делаус, офицер по связям посольства Франции в России Оливье Дёэр, Генеральный директор "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" госпожа Сесиль Арно и представитель инженерной группы "Эйрбас Хеликоптер" в Центральной Азии Ромен Лана.

"Отметим, подобные тренинги создадут широкую возможность для дружественного развития отношений двустороннего сотрудничества между двумя странами и развития горного туризма в Кыргызстане. А наши опытные пилоты могут широко использовать накопленный опыт в спасении человеческих жизней", - говорится в сообщении МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/432920
Теги:
МЧС, спасатели, Франция, Кыргызстан
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