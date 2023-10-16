17 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду

17 октября будет прекращена подача питьевой воды с 9:00 часов до 22:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, район отключения ограниченный улицами:

ул. Алыкулова – БЧК – р.Ала-Арча-ул. Л. Толстого;

ул. Юбилейная – ул. Горького (с. Прогородное) – ул. Садовая (с. Прогородное) – БЧК.

Район отключения в жилых районах: "Военный Городок", "Кызыл Аскер", ж/м 110 квартал, мкр. Достук.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе: "Западный" и на городских водопроводных сетях.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.