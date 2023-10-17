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При экспорте фасоли из КР в Иран не требуется "Сертификат здоровья"

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- Светлана Лаптева
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В сентябре текущего года в адрес Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики поступила официальная нота организации защиты растений сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в документе отмечается, что некоторые сорта фасоли, импортируемые из Кыргызской Республики в Иран, входят в перечень товаров с низким карантинным фитосанитарным риском для Ирана. То есть при экспорте данной продукции в Иран требуется фитосанитарный сертификат и не требуется "Сертификат здоровья". Это уточнение должно заинтересовать производителей фасоли.

Объем экспорта фасоли из Кыргызской Республики в Исламскую Республику Иран за 9 месяцев 2023 г. составил 5648,25 тонн.

Кроме того, за указанное время в больших объемах фасоль экспортировалась в Турцию - 8174,6, Российскую Федерацию – 7794,3, Сербию - 3363,3, Грузию – 1441, Индию - 990 тонн и другие зарубежные страны всего - 29258,5 тонн.


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URL: https://www.vb.kg/432923
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