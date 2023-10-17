В Бишкеке стартовала неделя в честь народной артистки КР Назиры Мамбетовой

Народная артистка КР, кавалер ордена "Манас" III степени, лауреат Токтогульской государственной премии, актриса театра и кино Назира Мамбетова в этом году отмечает свой 75-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, в честь юбилейной даты в Бишкеке пройдет неделя, посвященная творчеству актрисы. В рамках этой недели будут представлены спектакли, в которых играла Назира Мамбетова, фильмы с ее участием, а также состоится торжественный вечер, посвященный юбилейной дате.

Программа недели:

16 октября пройдет спектакль Султана Раева "Суфлер". Начало в 18:00. Место проведения: Государственный театр молодежи и юного зрителя имени Бакена Кыдыкеева.

17 октября пройдет показ фильма "Курманжан Датка" с участием Назиры Мамбетовой (режиссер: С. Шернияз). Начало в 16:00. Место проведения: кинотеатр "Манас".

18 октября пройдет спектакль "Умут". Начало в 18:00. Место проведения: Государственный театр молодежи и юного зрителя имени Бакена Кыдыкеева.

19 октября пройдет показ фильма "Я - Тянь-Шань" по мотивам повести Чингиза Айтматова "Тополек мой в красной косынке" (режиссер И. Поплавская). Начало в 16:00. Место проведения: Дом кино имени Айтматова.

20 октября пройдет спектакль Джахонгира Кулмамбетова "Талант и судьба". Начало в 18:00. Место проведения: Государственный театр молодежи и юного зрителя имени Бакена Кыдыкеева.

21 октября пройдет торжественный вечер, посвященный 75-летию Назиры Мамбетовой. Начало в 16:00. Место проведения: Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Вход на мероприятия свободный.

Справка: Назира Мамбетова родилась в 1948 году в селе Тамга Джети-Огузского района. С 1967 по 1972 годы училась в Московском государственном институте театрального искусства имени Луначарского. С 1972 по 1993 годы она работала в Ошском национальном кыргызском драматическом театре имени Ибраимова. С 1993 года по настоящее время Назира Мамбетова работает в Кыргызском государственном молодежном театре имени Б. Кыдыкеева. Назира Мамбетова - актриса, способная создавать образы различных персонажей в спектаклях отечественных, мировых и российских драматургов, мастерски раскрывать их характеры и внутренний мир.