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Ташиев и Ятимов провели переговоры по делимитации и демаркации границы

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В городе Бустон (Таджикистан) сегодня состоялась очередная встреча правительственных делегаций Кыргызстана под руководством Камчыбека Ташиева и Таджикистана под руководством Саймумина Ятимова по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, сообщает ИА "Кабар".

Как сообщили в полномочном представительстве президента в Баткенской области, встреча прошла по поручению президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона.

В ходе встречи руководители делегаций выразили удовлетворение ходу выполнения сторонами договоренностей по описанию прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках.

Топографическим рабочим группам и рабочим группам по правовым вопросам Правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы были даны конкретные поручения по активизации работ и урегулированию всех имеющихся приграничных вопросов.

Резюмируя деятельность рабочих групп, руководители делегаций вновь особо подчеркнули важность подписания Протокола №44 от 2 октября 2023 года в реализации всех работ и ускорении процесса делимитации кыргызско-таджикской государственной границы и выразили готовность в неукоснительном выполнении его положений.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.


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URL: https://www.vb.kg/432928
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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