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В Бишкеке женщина проворачивала аферу с авиабилетами

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- Бермет Таалайбекова
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В Бишкеке женщина проворачивала аферу с авиабилетами. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 5 октября в милицию обратилась гражданка А.Б. с просьбой принять меры в отношении сотрудников авиакассы, расположенная по улице Б.Бейшеналиевой, которые 14 марта текущего года продали ей авиабилет на авиарейс Бишкек-Эдинбург в обе стороны за 69613 сомов, однако обратный авиабилет с Эдинбурга в Бишкек со стороны авиакасссы было отменено, в связи, с чем ей пришлось заново приобрести авиабилет за 46890 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209( мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий была задержана гражданка М.Д. 1987 года рождения, которая была водворена в ИВС.

Ленинский районный суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 до 25 октября 2023 года.

В настоящее время установлена ее причастность в совершении 6 аналогичных фактов преступлений. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/432933
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек, самолеты
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