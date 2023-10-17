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14 скотных рынков Кыргызстана получили штрафы на сумму 122 тысяч сомов

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- Бермет Таалайбекова
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За 9 месяцев 2023 года на 14 скотных рынках, которые не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям, указанным в постановлении правительства КР от 18 июня 2015 года, были наложены штрафы на общую сумму 122 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в Кыргызстане функционирует 45 скотных рынков, которые являются важной составляющей продовольственной системы страны. Из этого числа лишь 25 рынков соответствуют установленным ветеринарно-санитарным требованиям.

В Баткенской области, из 8 существующих рынков, только 6 соответствуют ветеринарным и санитарным требованиям, в то время как 2 рынка не отвечают данным требованиям. В Джалал-Абадской области действует 11 рынков, и только 4 из них соответствуют установленным стандартам, что означает, что 7 рынков не выполняют ветеринарно-санитарные требования. В Ошской области все 9 рынков соответствуют ветеринарно-санитарным стандартам, однако в Чуйской области все 8 рынков не отвечают данным требованиям. В Нарынской области из 4 рынков только половина соответствует установленным ветеринарно-санитарным требованиям. В Иссык-Кульской области ситуация примерно аналогична: из 2 рынков только 1 соответствует требованиям. В Таласской области все 3 животноводческих рынка полностью удовлетворяют ветеринарным и санитарным требованиям.


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URL: https://www.vb.kg/432935
Теги:
Минсельхоз, рынок, штраф, Кыргызстан, животные
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