Погода
$ 89.16 - 89.37
€ 93.28 - 94.27

Депутаты ради поездки в Англию готовы отвергнуть закон об НКО?

226  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 17 октября 2023 года, должно состояться заседание по рассмотрению закона об НКО, в котором хотят участвовать постоянный координатор ООН в КР, Директор ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Руководитель Департамента Демократизации Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, а также представители посольства США и Великобритании.

В этой связи некоторые пользователи интернета стали задаваться вопросом.

"Мы суверенная страна, почему в наши внутренние, политические процессы должны вмешиваться люди извне. Они даже не имеют никакого права на это", - пишет один из них.

Что интересно, в ближайшее время некоторые народные избранники планирует посетить Англию за счёт принимаемой стороны.

"В состав делегации на поездку в Англию вошли следующие депутаты ЖК КР: Азыгалиев Нурланбек, Султанбекова Чолпон, Маматалиев Марлен, Бекешев Дастан, Култаева Гулшаркан, Джумабеков Дастанбек, Сурабалдиева Эльвира, Алишев Шабданбек, а также сопровождающие их лица Исаев Омурбек (помощник Дастана Бекешева). Им обещали поездку в Англию, которая запланирована с 22 по 26 октября.

Простыми словами если примут данный законопроект об НКО и НПО, то больше не будет этой халявы, все финансовые процессы будут фиксироваться государством, что оооочень не выгодно для представителей НКО и НПО", - добавляет пользователь интернета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432937
Теги:
НПО, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ОБСЕ, ООН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  