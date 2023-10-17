Депутаты ради поездки в Англию готовы отвергнуть закон об НКО?

Сегодня, 17 октября 2023 года, должно состояться заседание по рассмотрению закона об НКО, в котором хотят участвовать постоянный координатор ООН в КР, Директор ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Руководитель Департамента Демократизации Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, а также представители посольства США и Великобритании.

В этой связи некоторые пользователи интернета стали задаваться вопросом.

"Мы суверенная страна, почему в наши внутренние, политические процессы должны вмешиваться люди извне. Они даже не имеют никакого права на это", - пишет один из них.

Что интересно, в ближайшее время некоторые народные избранники планирует посетить Англию за счёт принимаемой стороны.

"В состав делегации на поездку в Англию вошли следующие депутаты ЖК КР: Азыгалиев Нурланбек, Султанбекова Чолпон, Маматалиев Марлен, Бекешев Дастан, Култаева Гулшаркан, Джумабеков Дастанбек, Сурабалдиева Эльвира, Алишев Шабданбек, а также сопровождающие их лица Исаев Омурбек (помощник Дастана Бекешева). Им обещали поездку в Англию, которая запланирована с 22 по 26 октября.

Простыми словами если примут данный законопроект об НКО и НПО, то больше не будет этой халявы, все финансовые процессы будут фиксироваться государством, что оооочень не выгодно для представителей НКО и НПО", - добавляет пользователь интернета.