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ГКНБ КР задержан судья Ленинского районного суда

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР по факту вымогательства и получения денежных средств в размере 2000 долларов США задержан судья Ленинского районного суда г.Бишкек К.Н.Т.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Также задержаны консультант судьи Ш.Ч.Т. и близкий друг судьи Т.М.Ш., выступавшие в качестве посредников.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по данному уголовному делу были установлены и задокументированы ряд аналогичных фактов вымогательства и получения взятки со стороны судьи К.Н.Т. через банковские переводы в крупном размере. В данном случае в качестве получателя переводимых денежных средств, поступающих от обвиняемых лиц, выступали родной племянник судьи Т.Н.Н. и его сестра К.А.Т.

В рамках расследуемого дела, племянник судьи Т.Н.Н. решением Первомайского районного суда г.Бишкек заключен под стражу в СИЗО-1 СИН при МЮ Кыргызской Республики.

5 сентября 2023 года на основании собранных материалов ГКНБ КР, Генеральным прокурором Кыргызской Республики было возбуждено второе уголовное дело в отношении указанного судьи по признакам преступления, предусмотренного статьями 342 и 343 Уголовного кодекса КР (вымогательство и получение взятки).

16 октября 2023 года на основании решения Совета судей КР, судья Ленинского районного суда г.Бишкек К.Н.Т. решением Первомайского районного суда г.Бишкек заключен под стражу в СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие".


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Теги:
задержание, Ленинский район, судья, взятка, Бишкек
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