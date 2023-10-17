Более 450 тыс. детей получили дополнительную вакцину против кори и краснухи

В Кыргызстане более 450 тысяч детей получили дополнительную вакцинацию против кори и краснухи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По информации Республиканского центра иммунопрофилактики, с начала года корью заболели 2842 человека, большинство из них дети в возрасте до 4 лет. В связи с этим продолжается кампания по дополнительной иммунизации против кори и краснухи, которая началась 18 сентября 2023 года на территориях страны, где идет самая активная циркуляция вируса – в городах Бишкек, Ош, Ошской и Чуйской областях. За четыре недели вакцины получили более 450 тысяч детей.

Вакцинация проводится независимо от прививочного статуса или перенесенного ранее заболевания корью и краснухой среди детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет включительно. Кампания по вакцинации проводится при поддержке ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Больше всего заболевших в городе Бишкеке (757 человек), в городе Оше (321 человек) в Ошской (670 человек), Чуйской (389 человек) и Джалал-Абадской областях (440 человек).

По достижению более высокого охвата в г. Ош и Ошской области передача инфекции заметно снизилась и в неделю регистрируется максимально по 5 случаев. В Бишкеке и Чуйской области из-за низкого уровня охвата дополнительной иммунизацией против кори, ситуация остается напряженной и в неделю регистрация случаев достигает от 20 до 50 случаев.

В целом, ситуация по кори остается напряженной. С началом учебного года, участились заболевания среди учащихся общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждениях. Для недопущения инфекции в организованные коллективы, были направлены санитарные предписания по недопущению непривитых детей в организованные коллективы.

Для прерывания передачи инфекции, охват вакцинацией должен достигать более 95%.

Корь – это опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к летальному исходу.

Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.