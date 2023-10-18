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Госдума РФ в первом чтении одобрила отказ от запрета ядерных испытаний

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Депутаты Государственной думы в первом чтении единогласно приняли законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщила пресс-служба ГД.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия намерена сделать все для защиты своих граждан и сохранения стратегического паритета. Он также отметил, что ратификации ДВЗЯИ ждали от США на протяжении 23 лет, однако Вашингтон так и не сделал этого.

"Вашингтон должен наконец‑то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит. Необходим диалог на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств", - подчеркнул Володин.

По словам председателя ГД, документ может быть рассмотрен во втором и в третьем чтениях 18 и 19 октября.

Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября. При этом Путин уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что отзыв ратификации еще не означает намерения России провести ядерные испытания. Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ внесли в Госдуму 14 октября.

Генеральная ассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ 24 сентября 1996 г. Документ запрещает испытания ядерного оружия и проведение ядерных взрывов в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей на территории всех государств. ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.

Источник: Ведомости


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URL: https://www.vb.kg/432950
Теги:
Россия, ядерное оружие
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