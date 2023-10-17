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Садыр Жапаров выразил признательность руководству РФ за поддержку КР

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- Виктория Гунгер
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Садыр Жапаров сегодня, 17 октября, передал МЧС КР вертолет МИ-8 МТВ 1, предназначенный для спасения человеческих жизней и оказания экстренной помощи спасателями. Об этом сообщает администрация президента.

Вертолет передан Кыргызстану в рамках изданного в 2022 году распоряжения Правительства России о выделении денежных средств на приобретение пожарной и вертолетной техники. В рамках соглашения предполагалась поставка пожарной и вертолетной техники в размере 20 млн долларов США, осуществляемая в 2 этапа.

На первом этапе осуществлена закупка и доставка в Бишкек 40 пожарных автоцистерн на общую сумму, эквивалентной 8 млн долларов США и на втором этапе - поставка также в Бишкек вертолета типа МИ-8 МТВ 1, эквивалентной более 12 млн долларов США.

Глава государства в рамках торжественной церемонии выразил слова благодарности делегации МЧС России, прибывшей в Кыргызстан с благородной миссией. Садыр Жапаров напомнил о достигнутых договоренностях с Президентом России Владимиром Путиным на полях Саммита Шанхайской Организации Сотрудничества в Самарканде в сентябре 2022 года, когда российскими коллегами была подтверждена готовность к оказанию Кыргызстану технической помощи в виде поставок пожарной и специальной авиационной техники на сумму 20 миллионов долларов США.

"В рамках данного гуманитарного проекта первым этапом в марте текущего года Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики было передано 40 единиц пожарных автоцистерн, которые значительно укрепили нашу противопожарную службу и в настоящее время успешно применяется в тушении пожаров, ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. И сегодня мы с Вами принимаем участие в завершении второго этапа – церемонии приема-передачи вертолета МИ-8. МИ-8 соответствует самым современным авиационным требованиям, укомплектован спецоборудованием для проведения поисково-спасательных операций, что так необходимо для оперативного выполнения задач, стоящих перед МЧС страны", - отметил Президент.

Констатируя, что Кыргызстан из-за горных рельефов и в условиях глобального изменения климата подвержен стихийным бедствиям, Садыр Жапаров обозначил высокую потребность МЧС страны в специальной авиационной технике.

"От оперативности действий спасателей зачастую зависят жизни потерпевших и здоровье людей. И в целом, мы понимаем, что ни одна задача в зоне чрезвычайной ситуации не может быть успешно решена без применения специальной авиации. Понимая это, в июле прошлого года нами впервые за годы независимости мы приобрели за счет средств республиканского бюджета современные вертолеты Airbus. И сегодня в этот торжественный день авиационный парк МЧС Кыргызстана пополняется современным вертолетом МИ-8. Применение этого многоцелевого вертолета позволит авиационной поисково-спасательной службе МЧС страны значительно повысить шансы сохранить жизнь и здоровье пострадавших. Оперативность оказания помощи является обязательным условием ее эффективности", - подчеркнул Глава государства.

Он поблагодарил сотрудников МЧС Кыргызстана и России за их труд и выразил признательность руководству России за поддержку, оказываемую Кыргызстану и вклад в укрепление материально-технического потенциала МЧС страны.

В ходе мероприятия Садыр Жапаров также вручил орден "Данк" министру России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Куренкову за большой вклад в развитие международного сотрудничества и активную деятельность по укреплению дружественных отношений между двумя странами.

Вертолет МИ-8 МТВ 1 является многоцелевым вертолетом и выпускается в пассажирском, транспортном и пожарном вариантах.

Основное назначение вертолетов - перевозка грузов весом до 4 тонн в грузовой кабине, установленная на вертолете тросовая внешняя подвеска, оборудованная весоизмерительным устройством, позволяет транспортировать крупногабаритные грузы. Вертолеты могут использоваться для перевозки людей, для чего в грузовой кабине, оборудованной системой отопления и вентиляции, имеются откидные сиденья для 24 человек. Для перевозки больных в кабине имеются узлы под установку 12 носилок и соответствующего медицинского оборудования. Вертолет МИ-8 МТВ 1 может выполнять возложенные на него задачи днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях с аэродромов и с неподготовленных площадок.


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URL: https://www.vb.kg/432951
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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