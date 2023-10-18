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Кыргызстан направил гуманитарную помощь в Афганистан

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- Бермет Таалайбекова
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По поручению президента Садыра Жапарова в целях оказания всемерной помощи братскому афганскому народу, с 4 по 16 октября 2023 года гуманитарной экспедицией, состоящей из представителей МТСОМ, МЗ, МСХ, МИД и МЧС КР, наземным транспортом была доставлена партия медикаментов и ветеринарных препаратов в объеме около 2 тонн в провинцию Бадахшан, а также на Малый и Большой Памир Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в состав медицинских работников вошли: педиатр, терапевт, стоматолог, гинеколог, которые в условиях высокогорья, на высоте 4200 метров, в течении трех дней провели медицинский осмотр и лечение более 600 нуждающихся местных жителей. Ветеринары изучили эпизоотическую ситуацию и провели вакцинацию свыше 700 крупного и малого рогатого скота. Местным жителям также были переданы ветеринарные препараты, проведены учебные тренинги по их использованию, в целях профилактики и предупреждения различных заболеваний.

По итогам гуманитарной миссии афганские власти и этнические кыргызы, проживающие в Афганистане, выразили благодарность президенту, кабинету министров и народу Кыргызстана за оказываемую всестороннюю заботу и назвали данную помощь исторической.


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URL: https://www.vb.kg/432956
Теги:
Афганистан, гуманитарная помощь, памирские кыргызы, ГКНБ, Садыр Жапаров
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