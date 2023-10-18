Двойные стандарты НПО: Требуют прозрачности – скрывают доходы

Накануне в ЖК прошли Общественные слушания законопроекта об НКО. Ряд местных СМИ, забыв про новости и события в КР, выдавал одну за одной высказывания ОБСЕ и ряда сомнительных зарубежных организаций. Крики активистов стояли от парламента до социальных сетей. В ЖК и вовсе прибыл целый десант.

Орущий десант

Риторика у противников закона одна - "ущербность" проекта закона и нарушение "демократических норм". Каких именно, они толком не могут ответить и сами. И это лишь потому, что инициаторы прописали в нем норму по раскрытию финансирования, приходящего на такие организации извне. А также статьи расходов – то есть, куда вышеуказанные НПО и НКО этим самые миллионы расходуют по факту, а не на словах. Подобные нормы давно работают в главном ориентире подобных представителей – США. Но там про это, видимо, забыли.

Интересным выглядит список зарегистрировавшихся на парламентские слушания, который попал в руки издания VB.KG. Здесь и Константин Вардзелашвили – руководитель Департамента демократизации ОБСЕ в КР, и Рейчел Смит – глава политико-экономического развития Посольства США и Ник Лаверти – политический сотрудник Посольства США, и сотрудники всех мастей Посольства Великобритании в Кыргызстане, и представительство Европейского союза в КР, и посольство Швейцарии, и различные активисты – получатели грантов на демократию. Почему в слушаниях независимой страны участвуют первые, вопрос риторический. Это то же самое, как если бы КР вмешивалась в работу, скажем, Конгресса США.

Борьба за "зеленые"

Уже по списку видно, что большая часть НПО-борцов – представители, так называемого, правозащитного сектора и "смотрящие" за выборами. Никаких "эко", "зоо" и медпредставителей НПО-сектора на слушаниях не было. Ведь "мягкая сила" в их бюджет не входит, а, следовательно, их кураторам опасаться за "слив" информации, нечего.

Присутствовали на слушаниях и представители СМИ. Те, что давно и эффективно "пилят" средства Internews Кыргызстан и Посольства США. Их ленты – тому весомое доказательство.

Стоит, например, озвучить суммы, полученным только от NED присутствующим организациями на свою "важную" работу в КР: "Клооп Медиа" - 595 900 долларов, и Economist - 58 000 долларов. юридическая клиника "Адилет" - 110 000 долларов, "Институт Меди Полиси - 48 000 долларов, общественный фонд Media Space - 48 000 долларов, общественный фонд "Центр Медиа Развития" в размере 94 000 долларов. И это лишь малая часть из озвученных цифр. Неудивительно, что глава "Адилет" Чолпон Джакупова активно "топит" против данного инициативы властей КР. Понятно, что после ее принятия потоки американских денег в их организации и карманы заметно иссякнут. Это НПО публику очень расстраивает.

Криков много - толку нет

Дело в том, что Запад сильно радеет за продвижение феминизма и поддержку секс-меньшинств в Кыргызстане. И эти статьи хорошо финансируются оттуда. Поэтому, польза от работы таких организаций для КР сомнительная или даже вредная. Да и защиту большая часть из них тоже оказывает своим сторонникам и разделяющим их идеи. Хайп на резонансных темах с семейным насилием – попытки выбить у кураторов очередной грант и показать видимость бурной деятельности.