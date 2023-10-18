В КР предприниматели с 1 января 2024 года могут выбрать налоговый режим

Министерство экономики и коммерции КР информирует, что срок действия патентов для торговой деятельности действует до 1 января 2024 года.

Налогоплательщик может выбрать общий режим налогообложения или специальный режим налогообложения на основе единого налога.

Единый налог предусматривает следующее:

- бессрочное освобождение от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей с годовым объемом выручки от реализации товаров, работ, услуг до 8 млн. сомов, выполняющие требования по применению ККМ;

- индивидуальные предприниматели, торгующие на рынках и мини рынках, включенных в реестр, утвержденный Кабинетом Министров, уплачивают налог по ставке 0,1%,

- применение единого налога по ставкам в зависимости от видов деятельности в следующих размерах для торговой деятельности, осуществляемой:

а) субъектом, за исключением импортера, экспортера, дистрибьютора и субъекта, реализующего горюче-смазочные материалы, лекарственные средства и медицинские изделия, объем выручки, которого за последние 12 месяцев, следующих подряд, составляет:

- до 30 млн. сомов - 0,5%;

- от 30 млн. сомов до 50 млн. сомов - 1%;

б) субъектом, не указанным в подпункте "а":

- 4% - в наличной форме;

- 2% - в безналичной форме;

- 4% - в адрес обезличенного субъекта.