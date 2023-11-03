Мелкие рыбхозы должны объединяться в кластеры и получить доступ к кредитам

Директор департамента рыбного хозяйства Эдиль Ниязов и заместитель директора ветеринарной службы Минсельхоза Алмаз Шаршенбеков рассказали журналисту vb.kg, что сегодня для увеличения рекордного производства рыбы для предпринимателей созданы все условия, и теперь большую роль играет понимание своей ответственности самими рыбоводами, в особенности, владельцами мелких хозяйств.

"Нам говорят, вот у Кыргызстана столько озер и, мол, почему мы завозим рыбу? Может ли Кыргызстан производить рыбы столько, чтобы она шла на экспорт в больших количествах в разные страны мира? Или почему машины с рыбой постоянно тормозят на границе с Казахстаном или Россией? Может это предвзятое к нам отношение или мы что-то не понимаем?

Давайте разбираться. Сегодня владельцы крупных рыбных хозяйств стараются выполнять все необходимые по закону требования. Они понимают, что если хочешь отправлять свой товар за пределы страны, то должен быть готов предъявить свой товар на любой таможне для осмотра, и получить сертификат качества, который соответствуют высокому уровню. То есть изначально рыбный фермер думает о качестве: покупает качественные корма, заботится о состоянии водоема, в котором выращивает рыбу, и самые продвинутые уже стараются выращивать рыбу в замкнутых водоемах, в которых установлены системы очистки, а все для того чтобы не инфицировать рыбу с загрязненными стоками с верхних участков рек, а такое бывает. По факту у нас увеличилось количество желающих выращивать рыбу и на реке порой по несколько садков. Заболела рыба на верхнем участке, значит заболеет и та, что ниже. Замкнутый водоем - защищает и окружающую среду от загрязнения, и, понятно, на все это нужны средства, но экспорт рыбы оправдывает вложения.

А вот мелким предпринимателям сложнее вписаться в современные тенденции, отвечать высоким современным нормам стандартов. И именно на этом уровне зачастую фиксируются нарушения, а Россия и Казахстан, конечно, защищают своих потребителей. Мы же предлагаем мелким рыбхозам объединится в рыбный кластер, который имеет доступ к кредитам, и, соответственно, могут приобретать необходимые по качеству лекарства для рыб, корма и оборудование для очистки водоемов", - рассказывает директор департамента по экспертизе рыбного хозяйства Эдиль Ниязов.

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В свою очередь заместитель директора ветеринарной службы Минсельхоза Алмаз Шаршенбеков обратился к владельцам мелких рыбных хозяйств с просьбой более ответственно отнестись к своему делу.

"Рыбный бизнес - дело ответственных предпринимателей. У нас люди экономят на ветеринарах, покупают контрафактные лекарства для рыб, а в итоге сами накачивают заболевшие особи "как бы антибиотиками", то есть это прямая опасность для потребителей. Однажды можно нарваться и отравить множество наших сограждан. А экономя на очистке водоема, наносится вред водным ресурсам и почве. Мы не собираемся заниматься карательными мерами, штрафовать, мы хотим, чтобы предприниматели, желающие выращивать рыбу, вышли из тени и пришли к пониманию важности легального открытого выращивания рыбной продукции. Мы хотим сотрудничества государства и бизнеса", - сказал он.

Президент Кыргызстана дал обещание, что Кыргызстан к 2050 году достигнет углеродной нейтральности. При этом в стране не один год наблюдается маловодье, а фермеры пока не приспособились к изменениям, несут потери. В тоже время часто говорят, что на рыбоводство требуется много воды. Не противоречит ли это нашим "зеленым" амбициям?

"Сколько берется воды, столько и возвращается при расположении рыбхоза на реке, или в другом водоеме. Но на самом деле пришло время думать о рациональном использовании воды, переходить к замкнутым водоемам, как в некоторых других странах. Новые технологии позволяют производить в небольших по объему большое количество рыбы. Мы традиционно считаем, что у нас много воды - реки, озера и горная страна. Думаем, а иностранцы просто из-за дефицита воды так экономят. Возможно, самое время задуматься как рациональнее использовать наши водные ресурсы и как это сделать в рыбоводстве?", - ответил Эдиль Ниязов.