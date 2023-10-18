Четыре сезона за три дня. Арабским туроператорам показали Кыргызстан

Кыргызская Республика нуждается в туристах премиум-класса, которые привыкли отдыхать дорого и тратить за поездку тысячи долларов. Поэтому одним из целевых рынков для продвижения путешествий в Кыргызстан является Ближний Восток, в том числе Саудовская Аравия. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма в КР.

Ежегодно из этого королевства в Кыргызскую Республику приезжают тысячи туристов, которые в среднем за 5-дневное путешествие тратят 1500-2000 тысячи долларов. И их интерес к поездкам в нашу страну растет. Уже запущено регулярное авиасообщение из Джидды в Ош и Бишкек, еженедельно совершается 6 рейсов между нашими странами.

Арабские туркомпании хотят отправлять больше туристов в Кыргызстан. Чтобы поддержать их интерес, для представителей 32 турагентств из городов Королевства Саудовской Аравии Джидда, Рияд, Даммам, Кувейт провели инфотур. В течение трех дней гости осматривали достопримечательности, приобщались к кочевой культуре, знакомились с национальной кухней, изучали условия проживания. Они восхищались сменой сезонов в природном парке Ала-Арча, где уже выпал первый снег, радовались водопадам в ущелье Кегеты, поднялись на башню Бурана, посмотрели шоу салбуурун и национальные конные игры.

18 октября – заключительный и самый важный день пребывания арабских туроператоров в Кыргызстане. Сегодня они общались со своими кыргызстанскими коллегами, обменивались контактами, оговаривали условия сотрудничества.

"Нам понравилось все – и природа, и ваши гостеприимные люди. В следующий раз мы обязательно побываем в других регионах, особенно хотим посмотреть Иссык-Куль. Саудовские туристы очень любят путешествовать большими семьями, жить на природе, наслаждаться вкусной едой. Поэтому им очень нравится ваша страна", - рассказал региональный менеджер компании RateHawk Ваиль Наба.

Инфотур для арабских туроператоров организовали Департамент туризма при МЭК, Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике, Посольство КР в Королевстве Саудовская Аравия и Кыргызская Ассоциация туроператоров (КАТО).

Партнерами выступили отели Novotel, B Hotel, Park Hotel, Five, Sheraton Bishkek и туристические компании Jazeera Travel и Zakher Travel.