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Садыр Жапаров поздравил сельхозпроизводителей с профессиональным праздником

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 октября, поздравил работников агропромышленного комплекса страны с профессиональным праздником.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые работники агропромышленного комплекса!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Животноводство и сельское хозяйство, развивавшиеся в Кыргызстане десятилетиями, показывают, что мы аграрная страна.

Неоспоримым является вклад работников сельского хозяйства, которые, создавая новые идеи и благоприятные возможности, способствуют всестороннему развитию этой отрасли.

Сельское хозяйство всегда было и остается одной из основ экономики нашего государства, которое открывает новые предприятия, создает рабочие места и обеспечивает продовольственную безопасность страны.

Сегодня в нашей стране постепенно формируются приоритетные направления развития таких отраслей сельского хозяйства, как растениеводство, животноводство, рыболовство, пищевая промышленность, продовольственная безопасность, импорт и экспорт сельскохозяйственной продукции, внедрение инновационных технологий. Формируются системы государственных услуг по водному хозяйству, лесному хозяйству, ветеринарии, механизации, химизации, защите и карантину растений, органическому сельскому хозяйству и его цифровизации.

Понимая важность этого сектора, государство оказывает поддержку сельскому хозяйству через такие программы, как "финансирование сельского хозяйства" и "кредитование агропромышленного комплекса", создавая благоприятные условия для фермеров, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных переработчиков.

Надеюсь, что совместными усилиями, внедряя новые технологии и стандарты в производстве сельскохозяйственной продукции, стимулируя экспорт и укрепляя позиции нашей страны на внешних рынках, мы сможем поднять агропромышленный комплекс на более высокий уровень.

Нашей стране очень нужны профессионалы с международным опытом и знаниями в области сельского хозяйства. Работникам сельского хозяйства следует усилить работу по повышению квалификации. Также для дальнейшего развития агропромышленного комплекса нам необходимо перенять успешный международный опыт и внедрить кластерные системы в различных сферах сельского хозяйства, чтобы обеспечить высокие урожаи.

Уважаемые сельхозпроизводители!

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником!

Желаю вам успехов, упорства и преданности своему делу!

Пусть все ваши усилия принесут щедрые плоды!"


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URL: https://www.vb.kg/432979
Теги:
Садыр Жапаров, сельское хозяйство
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