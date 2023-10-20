20 октября: где в Бишкеке отключат свет

В ряде районов Бишкека сегодня, 20 октября, не будет света. Об этом сообщает Бишкекское предприятие электрических сетей.

Перебои в электроснабжении ожидаются в районах:

Восточный РЭС

С 9-30 до 14-00 в 5 мкр. ж/д №1, 1/1, 2, 2/1, 3, 3/1, 4/1, 4/2, 6, 7, 8,

С 9-30 до 18-00 в ж/м "Кок-Жар" по ул. Улан, Арсланбап, Кулмурзаева,

С 9-30 до 18-30 на отрезках ул. Т. Айтматова, Каширской, Балтийской,

Западный РЭС

С 9-00 до 12-00 на отрезках ул. Московской, Бейшеналиева, на отрезках ул. Сыдыкова, Уметалиева, Киевской,

С 9-00 до 14-00 на отрезках ул. Хоперской, Купянской, Садырбаева, Ахунбаева, Шота Руставели,

С 9-00 до 16-00 на отрезках ул. Ремесленной, Красной,

С 9-00 до 17-00 по ул. Токтогула ж/д №170, в с. Чон-Арык по ул. Чодронова, Ямбургской,

С 13-00 до 16-00 на отрезках ул. Орозбекова, Токтогула,

С 13-00 до 17-00 на отрезках ул. Коенкозова, Оренбургской, Панфилова, Ошской, Кара-Кульской,

Северный РЭС

С 9-00 до 17-00 в по ул. Тихой, Новой, в с. Нижняя Ала-Арча по ул. Панфилова, Кыргызской, пер. Школьном,

С 9-30 до 17-00 в ж/м "Умут" по ул. от Умут 1-я-Умут 24-я, Тамырчы, с. Пригородном по ул. Маяковского, Первомайской, Сибирской, по ул. Ала-Арчинской ж/д №76/4, пер. Ала-Арчинском ж/д №76-1.