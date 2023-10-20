Юные футболистки из Кыргызстана завоевали серебро международного турнира

Женская юниорская сборная Кыргызстана завоевала серебро центральноазиатского футбольного турнира CAFA U-14 среди команд из игроков младше 14 лет.

С пятью очками в арсенале она подытожила участие в турнире, заняв второе место. Первое место заняла иранская сборная, заработав семь баллов. Бронзу забрали футболистки Узбекистана. Команда Таджикистана, хозяев турнира, заняла четвертое место.

Напомним, турнир проходил на центральном стадионе Душанбе с 15 по 19 октября. Подопечные Гульбары Уматалиевой одержали победу над сверстницами из Узбекистана, а со сборными Ирана и Таджикистана поделили очки, сыграв вничью.

Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA).

Источник: kabar.kg