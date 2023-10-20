В Бишкеке задержали иностранных студентов за массовую драку

В Бишкеке задержали иностранцев за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

"17 октября 2023 года примерно в 01:10 часов ночи, в службу "102" ГУВД г.Бишкек поступила информация о том, что во дворе одного из многоэтажных домов по улице Абдрахманова, группа иностранных граждан нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, тем самым нарушают покой жителей близлежащих домов.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района Бишкека и начата доследственная проверка.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района, где по приезду сотрудниками милиции факт подтвердился и в Следственную службу районного управления были доставлены граждане иностранного государства Ш.В., 1993 года рождения, А.З., 1986 года рождения, А.Т., 1993 года рождения, К.Ф., 1996 года рождения, П.Н., 1995 года рождения, Н.А., 2001 года рождения М.Н., 1974 года рождения, М.Б., 2000 года рождения Н.А., 1998 года рождения.

Участковыми районного подразделения был составлен протокол на основании статьи 126 (Мелкое хулиганство) Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях и направлено в Свердловский районный суд Бишкека для принятия решения по существу.

В итоге, в отношении 6 иностранных граждан Свердловским районным судом Бишкека применен арест сроком на трое суток с содержанием в Спецприемнике ГУВД г.Бишкек и на 2 из них наложен штраф в сумме 5 тысяч 500 сом.

Также, в ходе разбирательства установлено, что Н.А. 2001 года рождения и К.Ф. 1996 года рождения, являются студентами столичных вузов. В связи с чем сотрудниками СПЭНМ ГУВД г.Бишкек направлены письма об отчислении с высших учебных заведений.

Внимание! ГУВД Бишкека напоминает о возможных отчислениях из высших учебных заведений Бишкека в одностороннем порядке за совершение преступления и правонарушения, нарушения норм общепринятого поведении на территории г.Бишкек и что за заведомо ложный донос могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с УК Кыргызской Республики и дальнейшим выдворением из страны".