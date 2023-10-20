Погода
$ 89.40 - 89.72
€ 94.07 - 95.07

В Бишкеке проходит агропромышленная выставка "АгроТехЭкспо2023"

1341  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проходит республиканская агропромышленная выставка "АгроТехЭкспо2023", в рамках которой проходят выставка "Органик Экспо -2023" и сельскохозяйственная ярмарка "Алтын Күз", проводимые Министерством сельского хозяйства КР.

Уже третья по счету выставка проходит в центре столицы, на которой представлены новейшие мировые образцы сельскохозяйственной техники, оборудования перерабатывающей промышленности, новых инновационных технологий, сорта семян, виды удобрений, ветеринарных препаратов, средства защиты растений, агрохимикатов, пород племенных животных и других сельскохозяйственных товаров.

Выставка "Organic Expo-2023" пройдет на старой площади, где будет проводиться мастер-класс от шеф- поваров из Европы, конкурсы. 21 октября в рамках выставки пройдет форум "Органические продукты - залог здоровья будущих поколений. На форуме будут презентованы проекты, состояние органического сектора в КР и планы его развития.

На ярмарке "Алтын күз" традиционно примут участие сельскохозяйственные предприятия, садоводы, фермеры, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Посетители смогут приобрести продукцию по ценам производителей.

По данным Минсельхоза, на выставке АгроТехЭкспо-2023 жители города смогут ознакомится с деятельностью подведомственных подразделений:

Служба земельных ресурсов представляет беспилотные летательные аппараты, средства измерений и полевой стрельбы, картографические материалы, передвижную агрохимическую лабораторию.

Лесной службой представлены 15 саженцев туи высотой 1,3 метра, саженцы различных видов кустарников и цветов, саженцы голубой сосны, Тянь-Шаньской сосны, красной сосны, крымской сосны, березы.

Ветеринарной службой представлены ветеринарные средства, вакцины, диагностико - лабораторный автомобиль УАЗ и юрта.

Департамент Органики представил органическую продукцию: сухофрукты (курага, чернослив), орехи и масло ореховое, рис разных сортов, картофель, чеснок, мясо яка и лошадь, яблоки, масло топлёное, грибы, груши, крупы.

Департамент рыбного хозяйства показывает рыбоводные бассейны, аквариумы, виды рыб, оборудование для выращивания рыб, корма для рыб и другое оборудование, производимое местными предприятиями.

Департамент пастбищ и племенного животноводства представил на выставке племенных овц, коз, лошадей и пони.

Департаментом механизации, инновационных технологий и кооперации представлены виды земледельческой и уборочной техники, тракторы, комбайны, пресс-подборщики, сеялки, грабли, плуги, тракторные прицепы, лекарственные сеялки и другая обрабатывающая техника.

Кыргызским научно-исследовательским институтом животноводства и пастбищ демонстрируются образцы овечьей и козьей шерсти, образцы семян зерновых, зернобобовых и зернобобовых культур, емкость Дьюара, ультразвуковой аппарат, микроскоп, пайетки (соломинки), образцы кормовых добавок.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432985
Теги:
выставка, сельское хозяйство, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  