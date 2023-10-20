В Бишкеке проходит агропромышленная выставка "АгроТехЭкспо2023"

В Бишкеке проходит республиканская агропромышленная выставка "АгроТехЭкспо2023", в рамках которой проходят выставка "Органик Экспо -2023" и сельскохозяйственная ярмарка "Алтын Күз", проводимые Министерством сельского хозяйства КР.

Уже третья по счету выставка проходит в центре столицы, на которой представлены новейшие мировые образцы сельскохозяйственной техники, оборудования перерабатывающей промышленности, новых инновационных технологий, сорта семян, виды удобрений, ветеринарных препаратов, средства защиты растений, агрохимикатов, пород племенных животных и других сельскохозяйственных товаров.

Выставка "Organic Expo-2023" пройдет на старой площади, где будет проводиться мастер-класс от шеф- поваров из Европы, конкурсы. 21 октября в рамках выставки пройдет форум "Органические продукты - залог здоровья будущих поколений. На форуме будут презентованы проекты, состояние органического сектора в КР и планы его развития.

На ярмарке "Алтын күз" традиционно примут участие сельскохозяйственные предприятия, садоводы, фермеры, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Посетители смогут приобрести продукцию по ценам производителей.

По данным Минсельхоза, на выставке АгроТехЭкспо-2023 жители города смогут ознакомится с деятельностью подведомственных подразделений:

Служба земельных ресурсов представляет беспилотные летательные аппараты, средства измерений и полевой стрельбы, картографические материалы, передвижную агрохимическую лабораторию.

Лесной службой представлены 15 саженцев туи высотой 1,3 метра, саженцы различных видов кустарников и цветов, саженцы голубой сосны, Тянь-Шаньской сосны, красной сосны, крымской сосны, березы.

Ветеринарной службой представлены ветеринарные средства, вакцины, диагностико - лабораторный автомобиль УАЗ и юрта.

Департамент Органики представил органическую продукцию: сухофрукты (курага, чернослив), орехи и масло ореховое, рис разных сортов, картофель, чеснок, мясо яка и лошадь, яблоки, масло топлёное, грибы, груши, крупы.

Департамент рыбного хозяйства показывает рыбоводные бассейны, аквариумы, виды рыб, оборудование для выращивания рыб, корма для рыб и другое оборудование, производимое местными предприятиями.

Департамент пастбищ и племенного животноводства представил на выставке племенных овц, коз, лошадей и пони.

Департаментом механизации, инновационных технологий и кооперации представлены виды земледельческой и уборочной техники, тракторы, комбайны, пресс-подборщики, сеялки, грабли, плуги, тракторные прицепы, лекарственные сеялки и другая обрабатывающая техника.

Кыргызским научно-исследовательским институтом животноводства и пастбищ демонстрируются образцы овечьей и козьей шерсти, образцы семян зерновых, зернобобовых и зернобобовых культур, емкость Дьюара, ультразвуковой аппарат, микроскоп, пайетки (соломинки), образцы кормовых добавок.