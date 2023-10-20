В КНР объявлены лауреаты премии в области научно-фантастической литературы

Имена лауреатов 34-й премии Galaxy Awards, являющейся старейшей наградой Китая в области научно-фантастической литературы, были названы в четверг в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, сообщает ИА "Синьхуа".

Всего в рамках премии в этом году было вручено 15 наград, в том числе в таких номинациях, как лучшая повесть, лучший рассказ, лучший новый писатель и самый популярный зарубежный писатель-фантаст.

Произведение "Жизнь висит на волоске" китайского писателя Цзян Бо вошло в шорт-лист премии "Хьюго" на 81-м Всемирном конвенте научной фантастики /WorldCon/, который в настоящее время проходит в Чэнду.

Премия Galaxy Awards была учреждена в 1985 году самым популярным в Китае периодическим изданием в области научной фантастики "Кэхуань шицзе" /"Научно-фантастический мир"/.