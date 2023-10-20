Семена раскола: зачем Великобритании обострять ситуацию в Кыргызстане?

Великобритания сегодня активно пытается усилить свое влияние на общественно-политическую жизнь Кыргызстана. Тем самым, Туманный Альбион намерен вынудить нашу страну разорвать или, по крайней мере, значительно сократить связи с Россией.

Сближение КР и РФ не нравится не только США, но и всему коллективному Западу, влиятельным представителем которого является и Великобритания. Королевство давно пустило свои щупальца в республике, проникнув буквально во все сферы жизни страны, начиная от сельского хозяйства, заканчивая большой политикой.

В отличие от американцев, которые особо и не скрывают, что финансируют "демократические изменения" в Кыргызстане через свои всевозможные фонды и организации, британцы предпочитают делать свои грязные дела скрыто - без лишнего шума, не привлекая внимание широкой общественности.

"Влияние Великобритании на первый взгляд, кроме как через BBC - британскую вещательную корпорацию, особо и не заметно. Посольство ведет себя не очень активно. Британцы чаще всего работает в коллаборации с американскими неправительственными организациями, вместе с ними продвигая свои идеи", - отмечает политолог Бакыт Бакетаев.

На самом деле, вы удивитесь, как много Туманный Альбион тратит на реализацию своих проектов в Кыргызстане. Так, по свидетельству поверенного в делах посольства Великобритании в Бишкеке Энн Херриган, с 2011 года, когда начало функционировать посольство Великобритании в Бишкеке, Лондон выделил на различные проекты "более 122 млн долларов двусторонней помощи и 80 млн долларов через многосторонние платформы".

Конечно, эти деньги не пошли на развитие экономики страны, если было бы иначе, мы бы это заметили. В отличии от России, вкладывающей в благополучие кыргызских граждан миллиарды, западники даже не пытаются изменить экономическую ситуацию в республике в лучшую сторону. На нашей территории они реализуют разве что проекты по добыче дешевого сырья.

"Великобритании нечего предложить Кыргызстану в экономическом плане, она и рядом с РФ не стоит. Россия наш главный партнер. Если учесть прямые торговые связи, экономические отношения, косвенное влияние, то Российская Федерация у нас на первом месте. Даже Китай не заменит ее, тем более, Европа и США. Присутствие Великобритании не оказывает никакого экономического воздействия на нашу республику", - считает Бакетаев.

Британцы, как и американцы, с удовольствием финансируют свободу СМИ, гендерное равенство, мониторинг выборов, соблюдение прав человека и тому подобные программы, направленные на расшатывание гражданского общества и продвижение западных ценностей. Кроме того, естественно, Великобритания продвигает в КР ценности, чуждые традициям и обычаям кыргызов: ЛГБТ-повестку, надуманную "зеленую экономику", принципы "демократии", основанные на отказе от религии и моральных принципов.

И, конечно же, Туманный Альбион делает все, чтобы противостоять России. В частности, 2015 году, через прозападные НКО и масс-медиа, Великобритания организовала в информпространстве КР, кампанию против вступления в ЕАЭС.

К слову, уровень контроля над медиа-пространством республики у британцев достаточно высокий. И обеспечивается он, естественно, за счет предоставления грантов СМИ и НКО, работающим с журналистами. Так, например, в Кыргызстане активно действует британский фонд Sigrid Rausing Trust (SRT). Он финансирует, помимо прочего работу НПО "Полис Азия". В 2022 году НКО "Полис Азия" получила огромный грант от фонда SRT в размере 180 000 фунтов стерлингов. Теперь эта организация устраивает дискурсы и интервью на различных площадках, тем самым формируя общественное мнение и сознание. Само собой, в пользу грантодателя.

Тот же фонд активно финансирует НПО, защищающие в права секс-меньшинств. Под предлогом полового просвещения в республике создается окно Овертона для внедрения чуждых нам ценностей. Извращениями пытаются заместить такие ценности как семья, преемственность поколений, традиционные отношения между полами.

Еще одним из крупных получателей грантов фонда Sigrid Rauzin Trust является организация "Интерньюс" - якобы независимая организация по развитию СМИ. Ее стартовый грант на август 2023 года составил 900 тысяч фунтов стерлингов. Эта псевдонезависимая организация поддерживает такие же "независимые" СМИ в нашей стране.

Благодаря этой своей деятельности "Интерньюс" формирует в стране выгодную для себя информационную повестку, направленную большей частью на расслоение общества, переписывание общей истории советских народов и создание негативного имиджа России. В частности, это именно эта организация на британские деньги раскачивает в стране тему "деколонизации".

Великобритания, также, как и США, сегодня стремится обострить ситуацию в странах Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстане. Отсюда и обострение внутриполитической обстановки, давление на власти, формирование прослойки, лояльной только к интересам западных грантодателей, разделяющий ценности, чуждые многовековым традициям народов региона.

О том, что у Туманного Альбиона особые планы на нас свидетельствует и то, какого посла британцы выбрали для нашей страны. В 2023 году новым послом Великобритании в Бишкеке был назначен Николас Боулер. Как заметили эксперты, удивительным образом этот дипломат оказывался в точках, которые после его работы с полным основанием можно было называть "горячими". Так с 2020 года он работал в Киеве, возглавлял программный отдел посольства Великобритании. До этого Боулер отметился в качестве дипломатического представителя различных рангов на оккупированных палестинских территориях и Афганистане.

МИД Великобритании, отправляя Боулера в Киев, поставил перед ним стратегическую задачу заниматься внедрением так называемых тайных программ в целях полной дестабилизации обстановки в стране и ослабления российского влияния. С СВО Боулер отвечал за усиление информационного противостояния Москве путем массового распространения антироссийских фейков в украинских масс-медиа. И вот теперь этот персонаж активно трудится в нашей стране, высевая семена межнационального раздора, русофобии и стараясь рассорить Кыргызстан с Россией.