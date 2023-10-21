Погода
$ 89.40 - 89.72
€ 94.07 - 95.07

В Бишкеке проходят выборы делегатов на Курултай-2023

574  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице согласно графика проходят последние собрания и заседания членов местного сообщества для выдвижения делегатов на Курултай 2023 года, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека. .

Модераторами выступают депутаты Бишкекского городского кенеша с участием руководства акимиатов столицы.

Выборы начались 16 октября и завершаться 25 октября 2023 года.

В Первомайском районе на данный момент проведено 12 собраний и избран 101 делегат.

Также выборы прошли и в Октябрьском, на данный момент проведено 7 собраний и избраны 118 делегата. В Ленинском районе проведено 9 собраний и избраны 66 делегатов. В Свердловском районе проведено 12 собраний и избраны 77 делегатов.

Отметим, что работа проводится в рамках Указа Президента КР "О созыве Народного Курултая" от 29 августа 2023 года УП №215, а также постановления Бишкекского городского кенеша №90 от 5 октября "О реализации Указа Президента КР".

Бишкекским городским кенешем принято соответствующее постановление, которым:

- сформирована Комиссия по организации и проведению Курултая местного сообщества города Бишкек;

- установлена норма представительства на городской Курултай (по городу Бишкек 500 делегатов);

- утвержден График проведения сходов и собраний членов местного сообщества города Бишкек для выдвижения делегатов Курултая;

- назначена дата, время и место проведения Курултая города Бишкек;

Комиссия также руководствуется Законом КР "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", календарным планом основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению первого Народного Курултая, инструкцией действий, выполняющих по шагу избрания делегатов от айыльных аймаков и городов КР на Первый Народный курултай, утвержденного решением республиканского Организационного комитета. Кроме того, собственными решениями Комиссии по организации и проведению Курултая местного сообщества города Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432993
Теги:
курултай, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  