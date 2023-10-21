В Бишкеке проходят выборы делегатов на Курултай-2023

В столице согласно графика проходят последние собрания и заседания членов местного сообщества для выдвижения делегатов на Курултай 2023 года, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека. .

Модераторами выступают депутаты Бишкекского городского кенеша с участием руководства акимиатов столицы.

Выборы начались 16 октября и завершаться 25 октября 2023 года.

В Первомайском районе на данный момент проведено 12 собраний и избран 101 делегат.

Также выборы прошли и в Октябрьском, на данный момент проведено 7 собраний и избраны 118 делегата. В Ленинском районе проведено 9 собраний и избраны 66 делегатов. В Свердловском районе проведено 12 собраний и избраны 77 делегатов.

Отметим, что работа проводится в рамках Указа Президента КР "О созыве Народного Курултая" от 29 августа 2023 года УП №215, а также постановления Бишкекского городского кенеша №90 от 5 октября "О реализации Указа Президента КР".

Бишкекским городским кенешем принято соответствующее постановление, которым:

- сформирована Комиссия по организации и проведению Курултая местного сообщества города Бишкек;

- установлена норма представительства на городской Курултай (по городу Бишкек 500 делегатов);

- утвержден График проведения сходов и собраний членов местного сообщества города Бишкек для выдвижения делегатов Курултая;

- назначена дата, время и место проведения Курултая города Бишкек;

Комиссия также руководствуется Законом КР "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", календарным планом основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению первого Народного Курултая, инструкцией действий, выполняющих по шагу избрания делегатов от айыльных аймаков и городов КР на Первый Народный курултай, утвержденного решением республиканского Организационного комитета. Кроме того, собственными решениями Комиссии по организации и проведению Курултая местного сообщества города Бишкек.