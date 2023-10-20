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В Ысык-Ате за совершение нике с участием несовершеннолетней задержан имам

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В Ысык-Атинском районе по подозрению в совершении религиозного обряда бракосочетания с несовершеннолетней задержан имам села Ивановка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным пресс-службы, также задержан "жених" 15-летней девушки.

"Установлено, что житель села Ивановка, гражданин Н.Ш. 2002 года рождения, вступил в брак с С.Н. 2008 года рождения: религиозный обряд бракосочетания между ними совершил имам села, гражданин Р.А. 1971 года рождения.

Данный факт зарегистрирован в ОВД, возбуждено уголовное дело по статье 175 "Нарушение законодательства о брачном возрасте при совершении религиозных обрядов".

В ходе следствия Н.Ш. и имам Р.А. задержаны и водворены в ИВС. Следствие по уголовному делу продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/432994
Теги:
ГУВД, задержание, Чуйская область
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