В Бишкеке пройдут Дни венгерского кино

В Бишкеке с 25 по 27 октября пройдут Дни венгерского кино. Об этом сообщает пресс-служба посольства Венгрии в Кыргызской Республике.
По ее данным, в этом году Дням Венгерского кино исполняется три года. Каждый год зрители знакомятся с работами венгерских режиссеров, а работы Марты Месарош ежегодно занимают особенное место в сердцах зрителей Кыргызстана. Ведь режиссер Месарош, провела свои ранние годы в г. Фрунзе. Ее отец Ласло Месарош в 1936 году приехал в г. Фрунзе и самый знаменательный проект которого - интерьер Центрального железнодорожного вокзала. Он основал мастерскую, для которой лично разыскивал в горах мрамор и другие ценные натуральные материалы для скульптурных работ, некоторые из которых выставлены в музее им. Г. Айтиева в Бишкеке.
В этом году режиссер будет представлять фильм Аврора Бореалис: Северное Сияние. На Международном кинофестивале в Чикаго работа получила приз зрительских симпатий.
Программа Дни венгерского кино
25 октября в 15:00
Фильм: АВРОРА БОРЕАЛИС: СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ / AURORA BOREALIS: ÉSZAKI FÉNY (2017)
Локация: Кыргызский Национальный музей изобразительных искусств им. Г. Айтиева.
Пронзительная драма от признанного классика Венгерского кинематографа Марты Месарош о тайнах, которые хранит человеческая память.
26 октября в 15:00
Фильм: ТОВАРИЩ ДРАКУЛИЧ / DRAKULICS ELVTÁRS (2019)
Локация: Конференц-зал "Будапешт", посольство Венгрии.
Остроумная черная комедия Марка Боджара о вампирах и коммунизме.
27 октября в 10:00 – закрытый показ
Фильм: НЕДЕТСКИЕ СКАЗКИ / APRÓ MESÉK. (2019)
Локация: Международный Университет Кыргызстана, Ошский Государственный Университет
Историко-романтический нуарный триллер от "венгерского Тарантино" Атилы Сас.
Посольство Венгрии приглашает всех желающих погрузиться в Венгрию прошлого века и отметить Дни Культуры Венгрии вместе. Просьба зарегистрироваться, так как количество посадочных мест ограничено.
Справочно: Кинематограф в Венгрии является важной частью экономики и культурного развития страны. Будапешт - столица Венгрии, это популярная дестинация международных кинокомпаний, в том числе Disney (картины Marvel), Netflix и Lionsgate благодаря архитектурным особенностям города, налоговым льготам и упрощенным административным процессам для представителей киноиндустрии.