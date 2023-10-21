В Бишкеке пройдут Дни венгерского кино

В Бишкеке с 25 по 27 октября пройдут Дни венгерского кино. Об этом сообщает пресс-служба посольства Венгрии в Кыргызской Республике.

По ее данным, в этом году Дням Венгерского кино исполняется три года. Каждый год зрители знакомятся с работами венгерских режиссеров, а работы Марты Месарош ежегодно занимают особенное место в сердцах зрителей Кыргызстана. Ведь режиссер Месарош, провела свои ранние годы в г. Фрунзе. Ее отец Ласло Месарош в 1936 году приехал в г. Фрунзе и самый знаменательный проект которого - интерьер Центрального железнодорожного вокзала. Он основал мастерскую, для которой лично разыскивал в горах мрамор и другие ценные натуральные материалы для скульптурных работ, некоторые из которых выставлены в музее им. Г. Айтиева в Бишкеке.

В этом году режиссер будет представлять фильм Аврора Бореалис: Северное Сияние. На Международном кинофестивале в Чикаго работа получила приз зрительских симпатий.

Программа Дни венгерского кино

25 октября в 15:00

Фильм: АВРОРА БОРЕАЛИС: СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ / AURORA BOREALIS: ÉSZAKI FÉNY (2017)

Локация: Кыргызский Национальный музей изобразительных искусств им. Г. Айтиева.

Пронзительная драма от признанного классика Венгерского кинематографа Марты Месарош о тайнах, которые хранит человеческая память.

26 октября в 15:00

Фильм: ТОВАРИЩ ДРАКУЛИЧ / DRAKULICS ELVTÁRS (2019)

Локация: Конференц-зал "Будапешт", посольство Венгрии.

Остроумная черная комедия Марка Боджара о вампирах и коммунизме.

27 октября в 10:00 – закрытый показ

Фильм: НЕДЕТСКИЕ СКАЗКИ / APRÓ MESÉK. (2019)

Локация: Международный Университет Кыргызстана, Ошский Государственный Университет

Историко-романтический нуарный триллер от "венгерского Тарантино" Атилы Сас.

Посольство Венгрии приглашает всех желающих погрузиться в Венгрию прошлого века и отметить Дни Культуры Венгрии вместе. Просьба зарегистрироваться, так как количество посадочных мест ограничено.

Справочно: Кинематограф в Венгрии является важной частью экономики и культурного развития страны. Будапешт - столица Венгрии, это популярная дестинация международных кинокомпаний, в том числе Disney (картины Marvel), Netflix и Lionsgate благодаря архитектурным особенностям города, налоговым льготам и упрощенным административным процессам для представителей киноиндустрии.