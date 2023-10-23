"Некоторые моменты указывают на подготовку театра военных действий в ЦА"

Актуальность афганской проблемы резко обозначилась именно на фоне событий в Ближнем Востоке. Об этом заявил на круглом столе "Роль Центральной Азии в процессах урегулирования ситуации в Афганистане" военный эксперт Нурлан Досалиев.

"Почему Ближний Восток, почему Афганистан, почему мы? Потому что исходя из оценок тех, которые влияли различными структурами независимо от нас, мы говорим о тех специалистах, которые задают оценки на общую ситуацию в мире непосредственно в Москве, а также по ту сторону фронта.

Посмотрите сейчас, кто стал главными экспертами, которые дают оценку на нынешнюю международную ситуацию, это бывшие сотрудники силовых структур США и других стран. Потому что научное сообщество не может дать ответы на ту ситуацию, которая сложилась сейчас в мире. Мир развивается по абсолютно новым, нестандартным направлениям. И буквально вчера, когда мы говорили о Ближнем Востоке, то понимали, что он может вспыхнуть, и это все произошло.

Так вот смотрите, наш евразийский базис, он вообще имеет обозначение Хартлэнд. И мало кто знает, что в США давно существует институт Хартлэнда, который полностью целенаправлен на наш регион, и он взаимосвязан с такими институтами, как Военно-стратегический институт США, институты специальных операций и т.д. То есть там порядка 5-6 структурных подразделений, которые работают на Пентагон.

Мы должны говорить о том, что наш геополитический противник приступил к действиям абсолютно нестандартными методами. Фактор времени поджимает. Ближний Восток вспыхнул незапланированно для них. Поэтому сейчас нам стоит ожидать абсолютно новых нестандартных ответных решений со стороны США и их союзников по НАТО.

В Афганистане сейчас порядка 10-12 тысяч боевиков, которые с Сирии, с Ближнего Востока и т.д. И Талибан абсолютно не имеет на них никакого влияния. Более того, до сих пор на территории Афганистана спокойно летает военная авиация США. До сих пор летают беспилотники стратегические. Они используют авиацию на территории Пакистана. Пакистанская связь с Талибаном очень значимая. Как узнать, что талибы будут либо проамериканские, либо более-менее отдалены от стратегических планов США? И каковы главные талибы по нападению на нас. Да не будет этого военного вторжения на нас, понимаете.

Нынешние талибы - это очень разрозненная масса. Есть пропакистанские, проиранские, даже прокитайские талибы. Они очень пересегментированы. У них нет единого командования. Та группа, которую американцы забросили им после своего ухода из США, и которых они перебросили в Мулаттанаму, потихоньку сошли уже со сцены", - сказал он.

Эксперт уверен, что американцы специально зациклили наш регион, назвав Центральной Азией.

"Тем самым отрывают от чего? Именно от российской федерации и от Советского Союза. Они погружают нас вот именно в эту центрально-азиатскую галошу. Понимаете? В чем суть? Мы говорили раньше о Советском Союзе и Средней Азии. У нас была собственное развитие. У нас исторические, логические, на уровне ДНК, все связи у нас завязаны на кого?

Наши, к сожалению, научные круги глупо и слепо используют эту терминологию - Центральная Азия. Центральная Азия – это технология США, которая применена для чего? Нам приписали Афганистан. Этот проект Большой Центральной Азии, он искусственно заменялся на другой, более глобальный проект. Называется Большой Ближний Восток. Мы туда подсоединены их планами, их разработками. Поэтому Ближний Восток, он уже обозначает что? Что недалек тот день, когда у нас, начнут происходить, к сожалению, очень опасные действия в Афганистане.

Значит, есть ряд таких моментов, которые указывают на что? На подготовку театра военных действий, вот этой боевой ситуации. Но самое главное, что мы говорим, это информационная составляющая. Это информационная подготовка театра военных действий. Весь наш сегмент интерната чем наполнен? Это антироссийский антирусский контент. Первый сегмент идёт национализм, идёт вражда, насаждение вот этих вот, комбинаторных вещей.

Одновременно казахи противостоят кыргызам, кыргызы – таджикам и т.д. К чему нас готовят? К взаимной вражде. Но вопрос в том, что если остановить все эти основные силы, они не будут вести против нас боевые действия. Они прекрасно знают наши возможности, они прекрасно знают возможности базы ОДКБ.

Но где собака зарыта? Сегодня Средняя Азия глубоко сегментирована. Страны региона прошли разную страновую политику вот за эти 30 лет. У нас полностью поменялись все доктрины. Мы следовали то американцам, то туркам, и так далее. Мы сейчас пришли к тому, что у нас нет чётко согласованной военной политики.

Россия-матушка нас пытается объединить через систему ОДКБ. Мы упираемся, то входим, то выходим из ОДКБ, но от этого страдает вся наша система безопасности. И задача американцев стоит в том, чтобы снести все остатки туркестанского военного округа.

Посмотрите, что у нас случилось в Каракалпакстане в прошлом году. Американцы хотят снести все государственные устройства наших республик. Существующая система безопасности хоть что-то может противопоставить планам США по глубокому вклиниванию в наш регион. Институт Хартлэндауже давно обосновал и запланировал, на каком этапе, какие силы вводятся в действие. Но, ещё раз говорю, Ближний Восток вспыхнул не запланировано. Это вынуждает их действовать нестандартно, но моментально.

Мы в прошлом году буквально говорили о биологическом оружии, что оно наделено такими характеристиками, что может уничтожать людей избирательно по ДНК. Это кажется кому-то фантастикой, но об этом уже четко сказало руководство РФ, об этом заявило высшее руководство КНР, о том, что американцы обладают таким оружием, биологическим оружием, которое уничтожает целые народы по ДНК. То есть их биологическое оружие будет поражать только наше население, понимаете?

Так вот, это оружие есть в Афганистане? Наверняка, оно есть. Вы подумайте, почему 19 лет американцы там чем занимались? Кто даст гарантию, что они не создали у них схроны биологического оружия, которое будет дистанционно взрываться?

Следующий момент о чем говорит? Стоит задача вот эту огромную волну поднять. Несколько миллионов людей, которые сметут все наши пограничные, воинские и прочие структуры, которые здесь у нас, но несколько миллионов людей, которые придут сюда, и мы ничего не сможем сделать абсолютно. Так вот, стоит задача о чем? Что на фоне угрозы обмена ядерным оружием, ядерными ударами, между ядерными странами. При этом, люди будут убегать от этой ядерной волны, понимаете? От этого вот заражения. И снести вот этим огромным потоком беженцев все наши государственные условия.

И вот тогда мы точно уже станем большой Центральной Азией. Мы войдем в новый проект.

Так вот, наша задача сейчас в чем? Чтобы убедить самих себя и проникнуться этой ситуацией. Войти полностью в совершенно новую структуру безопасности с нашими соседями по всему советскому лагерю. И, более того, с Россией уже начать формировать, единую общую воинскую систему. Армейскую систему привести в соответствие. У нас нет готовности гражданского населения.

Гражданская оборона - это огромная функция. Что у нас есть, чего нет. Плюс только Россия может на стратегическом уровне решить эти проблемы. Наши сотрудники, наши структуры. Мы не сможем эти проблемы решить. Однозначно. У нас не тот потенциала. Сейчас мы вошли в единую систему ПВО. Вот это единственный зонтик, который сейчас, вот на какой-то период, нам обеспечивает безопасность. Но нам-то нужно думать дальше, вперед"", - заявил Досалиев.

Отметим, круглый стол "Роль Центральной Азии в процессах урегулирования ситуации в Афганистане" организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо"