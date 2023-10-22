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Институт ирригации ждет школьников и фермеров на выставке "АгроТехЭкспо"

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- Светлана Лаптева
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Ученые Кыргызского научно-исследовательского института Службы водных ресурсов при Минсельхозе приглашают посетить их стенд на выставке "АгроТехЭкспо" фермеров, школьников и их родителей, чтобы рассказать о разработках в области измерения уровня воды и сбережения водных ресурсов.

- 21-22 октября 2023 года наши ученые готовы принять всех интересующихся, и здесь на выставке ознакомить с нашими приборами, разработанными учеными института, чтобы рассказать как работают приборы, например, на крупных реках и каналах.

Мы решили так сказать выйти в люди. Поближе познакомиться с неравнодушными гражданами, которые готовы вместе с нами защищать водные ресурсы. Надеемся, что у нас появятся волонтеры, готовые обучать граждан сел и городов считать воду. А также раздавать листовки, в которых рассказывается о наших разработках. Хотим использовать нестандартные решения для решения проблемы. В эти дни на сельхозярмарку приходят много фермеров, которые привозят свою продукцию. Хотим поделиться с ними информацией. Послушать, что они скажут, - рассказал редакции vb.kg директор Кыргызского научно-исследовательского института Улан Чортомбаев,


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URL: https://www.vb.kg/433005
Теги:
выставка, сельское хозяйство, Бишкек, Кыргызстан, фермеры
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