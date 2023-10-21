Министры здравоохранения Кыргызстана и Турции обсудили квоту для граждан КР

В рамках 9-го Конгресса турецкой медицины, который проходит в эти дни в Стамбуле, министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев встретился со своим коллегой из Турецкой Республики Фахреттином Коджа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

"В ходе встречи министры обсудили самые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией в области здравоохранения.

Министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев озвучил вопрос относительно возобновления ежегодных квот гражданам Кыргызстана, для получения высококвалифицированной медицинской помощи в турецких клиниках, который был приостановлен в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. Было обсуждено строительство дополнительного здания больницы Кыргызско-Турецкой "Дружбы", которое прорабатывается кыргызской стороной, а турецкая сторона будет оказывать консультативную помощь и поделится опытом в строительстве передового трансплантационного отделения.

Кроме того, министр озвучил информацию об открытии по поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова ГП "Кыргызфармация" при Минздраве КР, который занимается закупкой и доставкой лекарств напрямую с заводов производителей по доступным ценам и отметил о готовности Министерства к тесному сотрудничеству в этом направлении.

По результатам обсуждений министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа уверил, что турецкая сторона рассмотрит возможность полного возобновления квот для тяжелобольных кыргызстанцев, а также оказать содействие по посещению и проведению встреч с турецкими производителями лекарств и медицинских изделий.

Также по итогам встречи в целях реализации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики №303 от 30 августа 2018 года о гражданах Кыргызской Республики, обучающихся медицине и медицинским специальностям в Турецкой Республике, 20 наших врачей, и средний медицинский персонал будут совершенствовать свои знания в Турецкой Республике".