Погода
$ 89.40 - 89.72
€ 94.07 - 95.07

Министры здравоохранения Кыргызстана и Турции обсудили квоту для граждан КР

501  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках 9-го Конгресса турецкой медицины, который проходит в эти дни в Стамбуле, министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев встретился со своим коллегой из Турецкой Республики Фахреттином Коджа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

"В ходе встречи министры обсудили самые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией в области здравоохранения.

Министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев озвучил вопрос относительно возобновления ежегодных квот гражданам Кыргызстана, для получения высококвалифицированной медицинской помощи в турецких клиниках, который был приостановлен в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. Было обсуждено строительство дополнительного здания больницы Кыргызско-Турецкой "Дружбы", которое прорабатывается кыргызской стороной, а турецкая сторона будет оказывать консультативную помощь и поделится опытом в строительстве передового трансплантационного отделения.

Кроме того, министр озвучил информацию об открытии по поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова ГП "Кыргызфармация" при Минздраве КР, который занимается закупкой и доставкой лекарств напрямую с заводов производителей по доступным ценам и отметил о готовности Министерства к тесному сотрудничеству в этом направлении.

По результатам обсуждений министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа уверил, что турецкая сторона рассмотрит возможность полного возобновления квот для тяжелобольных кыргызстанцев, а также оказать содействие по посещению и проведению встреч с турецкими производителями лекарств и медицинских изделий.

Также по итогам встречи в целях реализации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики №303 от 30 августа 2018 года о гражданах Кыргызской Республики, обучающихся медицине и медицинским специальностям в Турецкой Республике, 20 наших врачей, и средний медицинский персонал будут совершенствовать свои знания в Турецкой Республике".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433007
Теги:
здравоохранение, Турция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  