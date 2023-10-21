Глава ВС КР: В настоящее время внедряется портал "Цифровое правосудие"

"Кыргызстан сможет добиться полного перехода к цифровому формату и электронному судопроизводству". Об этом председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков заявил на международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения национального лидера азербайджанского народа на тему "Судебная власть и информационные технологии: современные вызовы" в городе Шуша, сообщает пресс-служба ВС КР.

В своем выступлении Замирбек Базарбеков отметил, что с 2014 года действует система автоматизированной публикации судебных решений – act.sot.kg. Данный онлайн ресурс обеспечивает максимальную информационную прозрачность деятельности судов Кыргызской Республики, а также возможность обеспечения своевременного доступа граждан и организаций к текстам судебных актов.

"Разработана автоматизированная информационная система "Государственный реестр судебных актов". Эта система является улучшенной версией act.sot.kg, Главная цель системы – автоматизация публикации судебных актов, вынесенных по существу спора, сведений о назначении дела к слушанию с указанием даты, времени и места проведения судебного заседания, а также обеспечение общего доступа к судебным актам в интернет–ресурсе Верховного суда Кыргызской Республики.

В настоящее время внедряется портал "Цифровое правосудие". Данный портал является единой автоматизированной платформой, позволяющей объединить все виды услуг в системе правосудия, и призван обеспечить более легкий доступ к суду для простых граждан. Также портал предоставляет доступ к базе данных судебных решений и актов, которая содержит информацию о рассмотренных делах. Иными словами, портал является цифровым решением для открытого взаимодействия с гражданами, которое позволяет подавать заявления, иски и жалобы в суд, а также совершать иные процессуальные действия в электронном формате. Это первый шаг к исключению потребности физического посещения судов. В рамках портала планируется запустить систему онлайн-участия для сторон судебных разбирательств", - сообщил председатель Верховного суда Кыргызстана.

Также было подчеркнуто, что цифровизация судебной системы – долгий и трудоемкий процесс и предстоит еще большая работа. Замирбек Базарбеков выразил надежду, что в конечном итоге Кыргызстан сможет добиться полного перехода к цифровому формату и электронному судопроизводству.

Отмечаем, что конференция Верховных судов тюркских государств проводится по инициативе Верховного суда Азербайджанской Республики с целью укрепления сотрудничества и развития обмена передовым опытом между высшими судами в соответствии с продолжающимся расширением сотрудничества между правительствами и парламентами тюркских государств.

В ходе инаугурационной конференции Верховных судов тюркских государств состоялась церемония подписания Соглашения о создании Конференции Верховных Судов Тюркских Государств.

В конференции приняли участие председатель Верховного Суда Азербайджанской Республики Инам Каримов, первый председатель Кассационного суда (Yargıtay) Республики Турция г-н Мехмет Акаржа, председатель Верховного суда Республики Казахстан Асламбек Мергалиев, председатель Государственного Совета (Danıştay) Республики Тюркия Зеки Йигит, первый заместитель председателя Верховного суда Республики Узбекистан Робахон Махмудова, председатель Верховного суда Турецкой Республики Северного Кипра Нарин Ферди Шефик и заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Сади Джафаров.