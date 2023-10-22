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Садыр Жапаров: Количество наших вертолетов увеличилось

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в Facebook сообщил, что количество вертолетов в КР увеличилось еще на один и поблагодарил за это президента Беларуси Александра Лукашенко.

По его словам, в 2016 году Россия предоставила Кыргызстану вертолет МИ-8МТВ-1 .

"Конечно же, мы благодарны российской стороне за это, вертолет широко использовался государством в различных целях. Но, к сожалению, ровно через год, в 2017 году, данный вертолет сломался и по различным причинам оставался в непригодном состоянии до сих пор. Помимо приобретения новых вертолетов, мы стараемся ремонтировать существующие и использовать их для нужд страны", - написал президент.

Как рассказал глава государства, специалистам удалось установить, что вертолет, вышедший из эксплуатации и не использовавшийся в течение 6 лет, можно отремонтировать.

Президент отметил, что были проведены переговоры со специалистами и благодаря лидеру Республики Беларусь был проведен капитальный ремонт вертолета МИ-8МТВ-1.

"Таким образом, увеличилось и количество наших вертолетов. В этой связи хотел бы выразить глубокую признательность президенту Беларуси Александру Лукашенко за то, что он незамедлительно отреагировал и решил нашу просьбу.

Президент Лукашенко взял под личный контроль проведение ремонта нашего вертолета, со всей строгостью поручив соответствующим специалистам качественное выполнение всех работ. Надо признать, что белорусские специалисты провели ремонт очень качественно.

Сегодня в Таласскую область в рамках своей рабочей поездки я слетал именно на этом вертолете.

Наши специалисты высоко оценили проведенные ремонтные работы нашего воздушного судна.

Еще раз хочу выразить благодарность лидеру Беларуси. Даст Бог, этот вертолет еще прослужит нашему государству", - заявил он.


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URL: https://www.vb.kg/433015
Теги:
Садыр Жапаров
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