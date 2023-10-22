В Казахстане метро и паркинги хотят использовать вместо бомбоубежищ

В свете последних событий в мире министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отрабатывает вопросы приспособления под простые защитные сооружения автомобильных паркингов, метро и других заглубленных сооружений, сообщил глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов.

"Мы сейчас отрабатываем вопросы приспособления под простые защитные сооружения автомобильных паркингов, метро и других заглубленных сооружений. Также у нас разработан научный проект, согласно которому мы разрабатываем возможность укрытия личного состава, населения в контейнерных защитных сооружениях. Прототип такого защитного сооружения у нас готов. С Академией гражданской защиты он отработан. Он даже находится на территории Астаны в одной из пожарных частей. Этот вопрос мы тоже будем продвигать и в ближайшем будущем постараемся решить", - сказал Шарипханов на брифинге в СЦК в четверг.

Он отметил, что в случае военных действий главное предназначение бомбоубежищ – это укрытие в них работающей смены. Они создаются около объектов, которые продолжают функционировать.

"А остальное население должно эвакуироваться в безопасную зону. Оно должно находиться по местам жительства или укрываться в простейших закрытых сооружениях - в подвалах, метро и других заглубленных сооружениях", - добавил Шарипханов.

Источник: КазТАГ