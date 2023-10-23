"Наступление боевиков на Центральную Азию может быть весной 2024 года"

Есть данные о том, что наступление боевиков на Центрально-Азиатском фронте ожидается весной 2024 года, а в настоящее время проводится подготовительная внутренняя работа и на местах конкретные тренировки. И именно поэтому важно переходить к конкретным действиям. Об этом на круглом столе "Роль Центральной Азии в процессах урегулирования ситуации в Афганистане" заявил эксперт по вопросам безопасности Динмухамед Алмамбетов.

По его словам, надо переходить к конкретности, потому что пройдя столько лет совместных взаимодействий в рамках ОДКБ, страны уже конкретно знают, каковы наши общие противники.

"Допустим, сейчас Афганистан конкретно делится на три основные части. И эти основные группировки управляют заместители, якобы уже сейчас существующим законным управлением Афганистана. Допустим, Кандагар, Мула-Якуб считаются традиционной зоной талибов. Хаккани – восточная зона, Кабул также считается традиционным. Но вот под американским управлением считается это третье направление – Абдул Гани Барадар. Он был освобожден из пакистанской тюрьмы по запросу США в 2018 году. Вот эта группировка непосредственно является опасной для нашего направления. Если взять по геополитическим меркам, то конкретно существует два действия. Одно наступательное, другое оборонительное. Наступательное сейчас, как вы сами понимаете, это наши общие противники.

Есть шесть основных фронтов. Это так конкретно и говорится: Европейский фронт, Кавказский фронт, Ближневосточный фронт, Центрально-Азиатский фронт, Китайский и Дальневосточный – это Япония. Вот сейчас три конкретно фронта уже генерировали. Там ведется горячая фаза. Идут отчаянные оборонительные действия.

А сейчас по Центральной Азии идет внутренняя подготовительная работа. То есть информационная обработка населения, это раз. Второе, как отметили, это биологическая обработка населения непосредственно, а также политическая обработка. Те страны, которые хотят выйти из состава ОДКБ, это те же страны, которые уже обработали. Например, Армения.

И вот сейчас состояние Таджикистана волнует нас больше, чем других. Сейчас есть и конфликтные ситуации между Таджикистаном и Узбекистаном. Что планируется, прогнозируется? Это важно определить.

Обратите внимание - Абдул Гани Бородар. Непосредственно сейчас под его эгидой сформированы 4 основных учебных центра, которые непосредственно практически проводят подготовку боевиков, предназначенные для действия в Центрально-Азиатском направлении. Их задача это дестабилизация не только нашего региона, а еще оказать помощь группировкам, которые расположены, допустим, у подножия Горно-Бадахшанского автономного округа. Там, между прочим, расположена джихадская и шахидская группировка. Тоже непосредственно на профессиональном уровне, под руководством специалистов Соединенных Штатов Америки проводятся практические тренировки на месте.

И одновременное наступление ожидается, возможно, на следующий год, в 2024 году, потому что в Таджикистане запланированы выборы президента. И это решающий шаг. Потому что Афганистан и Таджикистан являются пока местом для нас как буферная зона. Но эту буферную зону мы можем в миг потерять. Потому что руководство Таджикистана тоже сегодня в шатком состоянии. Если Афганистан пропустит по стратегическому планированию, так скажем, Центральная Азия вообще предназначена для наступления непосредственно с южной стороны Российской Федерации. То есть дестабилизация Казахстана планируется через нас. Допустим, Таджикистан пропустит в нашу сторону, мы пропустим в Казахстан. Вот этот проект у них сейчас в плане.

Поэтому сейчас наша задача непосредственно это практическое обеспечение оборонной безопасности и непосредственно слаженная работа наших государственных структур, которые обеспечивают национальную безопасность", - сказал Алмамбетов.