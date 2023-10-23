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Сотрудничество РФ и КР - залог взаимовыгодных отношений с Пекином

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В КНР 17-18 октября прошел форум "Один пояс - один путь", в котором приняли участие представители 140 государств, в том числе России и Кыргызстана.

Главной темой форума стало "Высококачественное строительство "Одного пояса, одного пути", совместное достижение общего развития и процветания". В рамках первого дня мероприятия состоялась официальная встреча гостей, а в среду, 18 октября - торжественная церемония открытия форума, на котором выступил Си Цзиньпин.

"Китай еще шире открывает свои двери миру, при этом его внутренние регионы превращаются из "защитников" в "нападающих", а прибрежные регионы достигают новых высот в своей открытости. Как китайские инвестиции за рубежом, так и иностранные инвестиции в Китае укрепили дружбу, сотрудничество, доверие и надежду", - сказал Си Цзиньпин.

Кыргызстан на международном форуме представили министр энергетики Таалайбек Ибраев и председатель Государственной таможенной службы Самат Исабеков. Они приняли участие в тематических сессиях.

В свою очередь президент Садыр Жапаров не полетел на форум. Как сообщили в МИД, поездка и не планировалась. Это связано с тем, что октябрь в Бишкеке был насыщен мероприятиями высокого уровня. Среди них в том числе прошли заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС и официальный визит премьера Государственного совета КНР Ли Цяна в республику, в рамках которых Кыргызстан и Китай обсудили двусторонние и многосторонние отношения и наметили план на развитие.

Деловая программа форума в Пекине включала секции и панельные дискуссии по различным аспектам сотрудничества: торговые связи, цифровая экономика, инвестиции. Также были презентованы инвестиционные проекты в разных секторах экономики.

Однако, конечно же, самым заметным событием мероприятия, которому были прикованы все взгляды, стали двусторонние переговоры президента России Владимир Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В рамках переговоров лидеры двух государств обсудили вопросы координации и взаимодействия России и Китая на международной арене в условиях проводимой Западом кампании по двойному сдерживанию. В этой связи обсуждались вопросы двусторонних отношений и создание более справедливого многополярного миропорядка. Встреча политиков прошла как в расширенном, так и в узком формате. По итогам переговоров лидеры РФ и КНР договорились, что в Бишкеке премьеры их стран подпишут конкретный план взаимодействия между странами до 2030 года.

Напомним, инициатива "Один пояс - один путь" была предложена Си Цзиньпином более 10 лет назад. Она получила положительный отклик международного сообщества, привлекла более 150 стран и более 30 международных организаций, оказала заметное экономическое и социальное воздействие на развитие государств-участников, в том числе на страны Центральной Азии.

Причем, как считает эксперт Игорь Шестаков, государства региона будут только наращивать экономические связи с Пекином.

"Уже прозвучавшие выступления лидеров стран ЦА, того же Касыма Жоомарта-Токаева, обозначили приоритеты сотрудничества. Это расширение транспортно-логистических возможностей для наращивания товарооборота с Пекином. Я бы хотел отметить, что в прошлом году была поставлена рекордная цифра по торговле между странами ЦА и Китаем, он превысил $70 млрд. Поэтому перспективы очевидны. Тем более инициатива "Один пояс - один путь" - это по сути альтернатива тем западным санкциями, которые носят беспрецедентный характер и были введены против России в 2022 году. На этом фоне Китай выступает за многополярный мир и развитие торгово-экономических связей во всех регионах мира без учета той конъюнктуры за которую ратуют США", - говорит Шестаков.

При этом, по его мнению, пока рано говорить о проектах между Кыргызстаном, Россией и Китаем - их пока нет. Однако, как считает эксперт, существует вполне реальная перспектива для юаня - стать международной расчетной валютой.

"Нужно подходить с точки зрения взаиморасчетов, я недавно был на академическом форуме в Пекине, который также был посвящен проекту "Один пояс - один путь", и там звучали от экспертного и научного сообщества инициативы о том, чтобы установить юань как одной из международных валют для расчетов. Поскольку мы до сих пор несмотря на скромные объемы сотрудничества с США, мы все еще исчисляемый в долларах. Поэтому у юаня, я думаю, есть все шансы стать международной расчетной валютой, которая может использовать во взаиморасчетах между нашими странами, включая Россию. Роль юаня будет повышаться в качестве альтернативы доллару, к примеру, российские компании, которые торгуют с Индией предложили расчет в юанях. И в этом плане смены финансовых ориентиров, ухода доллара, здесь будут большие перспективы сотрудничества", - добавил Игорь Шестаков.

Кыргызстан также пытается использовать возможности проекта "Один пояс - один путь" для собственного экономического развития. Но здесь есть небольшая загвоздка - у Китая своя политика взаимодействия с государствами, подобными нашему. КНР предпочитает кредитовать нашу республику с целью последующей приватизации наших промышленности и инфраструктуры и размещения на ее территории экологически проблемных производств.

В Кыргызстане это, в принципе, понимают, поэтому в стране достаточно сильны синофобные настроения - общественность настороженно (если не враждебно) относится ко всем начинаниям, способным увеличить зависимость республики от Китая. В последние годы напряженность кыргызстанцев в отношении Китая ощущается острее. Очевидно это вызвано тем, что уже сегодня 38,3%, а это $1 млрд 734,05 млн, всех внешнеполитических займов Кыргызстана приходится на долю Экспортно-Импортного Банка Китая, наш долг Пекину совокупно превысил 20% ВВП. Долги частного сектора перед КНР дополнительно оцениваются в $1 млрд 377,1 млн.

Кроме того, еще в 2021 году президент Садыр Жапаров признал, что в случае невыплаты долга стране придется передать КНР крупные инфраструктурные объекты.

"Согласно договоренностям, если Кыргызстан не выплатит кредит китайскому Экспортно-импортному Банку, то КНР получит в управление крупные инфраструктурные объекты. Речь идет о крупнейшей тепловой электростанции в Кыргызстане - ТЭЦ Бишкека, альтернативной трассе "Север-Юг" и ЛЭП "Датка-Кемин". Мы же брали деньги на эти проекты, были подписаны соглашения. Если этого не хватит, у них есть право и на другие объекты", - сказал президент.

Вместе с тем, есть и другая сторона проблемы. Это нежелание китайцев вкладываться в решение экологических проблем при реализации своих проектов на нашей территории. Более того, как заявляют эксперты, Китай заинтересован в выводе "грязных производств" с собственной территории и размещении их в ЦА, в частности, в Кыргызстане.

Мы уже имели опыт подобного сотрудничества с соседом. Так модернизация ТЭЦ Бишкека при участии китайских компаний, по мнению экспертов, происходила с нарушением экологических стандартов. А недалеко от Бишкека Китай инвестировал в строительство НПЗ "Джунда", который до сих пор приносит много проблем местным жителям из-за нарушения санитарно-экологических норм. Кроме того, недавно после четырех лет простоя власти республики разрешили китайской компании Zhong Ji возобновить разработку золоторудного месторождения Солтон-Сары в Нарынской области. Несмотря на то, что оно было закрыто из-за антикитайских протестов местных жителей, которые возмущались резким ухудшением экологической обстановки в регионе. Несоблюдение экологических норм привело тогда к детским болезням и массовому падежу скота из-за загрязнения ручьев китайскими золотопромышленниками.

Несмотря на все эти моменты, конечно, Кыргызстан, как и Россия, в целом поддерживает китайскую инициативу как один из интеграционных экономических проектов в условиях формирования нового миропорядка. При этом, наша страна выступает за то, чтобы ее реализация строилась на уважении суверенитета, справедливости, на балансе соблюдения интересов сторон и взаимовыгодном сотрудничестве. Вместе с тем, гарантом того, что взаимоотношения Бишкека и Пекина будут строится именно на этих условиях, может стать только стратегический партнер Кыргызстана - Россия. Благодаря сотрудничеству с РФ, действительно, может рассчитывать на то, чтобы стать полноправным участником проекта "Один пояс - один путь" в качестве одного из транспортно-логистических хабов.

С другой стороны, военный правозащитник, полковник в отставке Анвар Сартаев отмечает, что Запад старается надавить на Кыргызстан, чтобы наша страна разорвала связи с Российской Федерацией.

"Запад во главе с США никак не могут успокоиться. Им нужно реабилитироваться из-за неудач на Украине. И поэтому все свои силы сегодня бросают на Среднюю Азию. В частности, они всячески стараются надавить на Кыргызстан, чтобы наша страна разорвала связи с Российской Федерацией. Особенно их раздражает то, что наша республика подписала и ратифицировала с Россией документ о создании объединенной системы ПВО. Они теперь теряют в мире господство и, хватаются за любые возможности сохранить свое влияние. Поэтому они сейчас стараются оторвать нас от России. Наш народ не должен поддаваться на давление Запада и США, также не стоит доверяться их обещаниям и посулам - они по факту ничего не стоят. Считаю, что со Средней Азией и с нашей республикой, в частности, у западников ничего не получится", - говорит Анвар Сартаев.


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URL: https://www.vb.kg/433027
Теги:
Китай, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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