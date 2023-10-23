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Жапаров: Парк военных воздушных судов КР пополнился еще двумя вертолетами

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Парк военных воздушных судов Кыргызстана пополнился еще двумя вертолетами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент КР Садыр Жапаров.

"В соответствии с договоренностью, достигнутой президентами двух стран, в 2021 году братская Республика Узбекистан предоставила Кыргызской Республике в качестве безвозмездной гуманитарной помощи военный вертолет МИ-8МТВ, который был принят нашими специалистами военно-воздушных сил.

После этого один из таких же вертолетов в парке военных воздушных судов Кыргызстана был передан государственному "Чирчикскому авиационному ремонтному заводу" Узбекистана для проведения капитального ремонта.

Министерство обороны Узбекистана полностью взяло на себя проведение ремонтных работ.

И вот недавно соответствующие структуры Узбекистана сообщили, что наш вертолет полностью отремонтирован и укомплектован.

Специалисты нашего Министерства обороны приняли вертолет и доставили его по маршруту "Чирчик-Ош", "Ош-Бишкек, сообщив, что воздушное судно полностью готово к выполнению своей работы.

Все это, конечно же, стало возможным при поддержке и контроле Президента Узбекистана, уважаемого Шавката Мирзиёева. В этой связи выражаю глубокую благодарность Шавкату Миромоновичу.

Таким образом, парк военных воздушных судов Кыргызстана пополнился еще двумя вертолетами", - написал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/433030
Теги:
авиация, Садыр Жапаров
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