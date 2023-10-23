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Кыргызстану нужна база ОДКБ как гарант безопасности

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- Светлана Лаптева
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Эксперт по международным отношениям Байкадам Курамаев на круглом столе "Роль Центральной Азии в процессах урегулирования ситуации в Афганистане", организованном Центром экспертных инициатив "Ой Ордо", подчеркнул необходимость и актуальность нахождения базы ОДКБ в Кыргызстане.

"Почему это важно, потому что, действительно, у нас, к сожалению, пока еще не сложилась та ситуация, когда бы у нас была полностью обеспечена армия. А близость к Афганистану, говорит о том, что нам необходима помощь.

Я приведу простой пример. Конфликт в Израиле, в секторе Газа. И буквально на днях талибы ( организация запрещена в Кыргызстане) заявили о том, что они просят открыть им путь для того, чтобы вмешаться в этот конфликт.( Позже последовало якобы опровержение данной информации. Но мы не можем исключать такую возможность). То есть, готовность талибов, готовность тех сил, которые сейчас находятся в Афганистане, в любой момент начать какие-то военные действия, говорит о том, что Кыргызстану надо иметь на своей территории соответствующую, либо вооруженную военную базу ОДКБ, либо оснастить свои вооруженные силы и быть готовыми защитить свою территорию.

Также в Афганистане сейчас полным ходом идет реализация проекта по строительству водного канала Куштепа. Если этот проект будет достроен, а они его всеми силами начинают сейчас строить, вкладывают все свои средства, то 60% воды из реки Амударьи будет уходить Афганистану.

То есть, те страны, которые находятся внизу, это Узбекистан и Туркменистан, фактически останутся без большей части водных ресурсов, которыми они сейчас пользуются. И это, естественно, может затронуть, как сейчас мы все говорим, что вода это дороже золота. То есть, может начаться военный конфликт, а это с нами совсем рядом.

Поэтому очень важно нам свою безопасность обеспечить за счет тех объединений, в которых предусмотрена защита наших национальных интересов, прежде всего, ОДКБ.

На форуме в Китае участвовали более 150 стран. Это говорит о том, что КНР имеет очень большой вес в мире. Это говорит о том, что мы

заинтересованы не только в экономическом плане, но и в военном плане сотрудничать как с Китаем, так и с объединениями, в которые мы входим. Тот же ШОС, где страны Средней Азии также является членами. Эта организация также принимает непосредственное участие и активно поднимает вопросы по безопасности, по сохранению безопасности нашего региона, в том числе по части Афганистана. И, я думаю, тогда у нас будут гарантии того, что военные действия или дестабилизация не наступят в КР".


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URL: https://www.vb.kg/433031
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