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На Иссык-Куле восстанавливают поливную систему

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- Ольга Новгородцева
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Несмотря на трудности и преграды…

Нехватка воды, по словам начальника Иссык-Кульского РУВХ Эльмиры Акуновой, особенно остро ощущается в западной части района. Больших рек здесь нет, к тому же почва - песчаная, каменистая – надолго воду не задерживает.

- Ведем работу с населением, - рассказывает Эльмира Мухтаровна. – Говорим о преимуществах капельного орошения, использования дождевальных систем. В планах – закупить катушку для полива. Наш район – особый в том смысле, что во время туристического сезона невозможно найти поливальщика…

Почему нет поливальщиков? Потому что летом все они устремляются за более-менее хорошими заработками в туристической сфере.

А что за катушка? Это, объясняет Эльмира Акунова, специальная машинка с определенными проемами, куда вставляется шланг. Во время движения (двигаясь как прицеп) это приспособление распыляет поливную воду. Плюс катушки в том, что она не требует специального поливальщика, которые летом в дефиците. Работает сама по себе, и довольно эффективно. Стоит это устройство недешево, больше миллиона сомов. Но в перспективе, говорит начальник РУВХ, в течение двух лет оно себя окупит. А дальше будет приносить только прибыль.

Катушка – это пока лишь мечта. А вот восстановительные работы на оросительных каналах – суровая, но необходимая реальность.

Болот Исмаилович Кадыров - начальник насосной станции "Береке" (город Балыкчы). В кресле начальника он не сидит – наблюдает за тем, как производится демонтаж старых лотков и монтаж новых.

- Сама насосная станция, - говорит Болот Кадыров, - работает с 1973 года. Оборудование, конечно, старое, оставшееся с советских времен. Модернизации как таковой не было ни разу. В позапрошлом году нам дали один дополнительный насос… Но, конечно, хотелось бы, чтобы провели ремонт в соответствии с требованиями времени. Воду мы, тем не менее, даем вовремя, сильных перебоев не бывает.

В городе два завода железобетонных изделий. Качество лотков, которые они выпускают, специалистов не устраивает. Приходится закупать лотки для каналов через тендер в Бишкеке.

Кадровую проблему тоже пока еще никто не отменял. Ездит вдоль канала допотопный, тоже советского выпуска, экскаватор. В кабине – мужчина явно пенсионного возраста. Да и остальные рабочие – которые с лопатами – тоже далеко не юноши.

- Вот этот байке, - показывает Болот Кадыров, - всю жизнь проработал начальником насосной станции, сейчас работает электромотористом. А вон того байке зовут Бердигул. Раньше работал в системе МВД. Сейчас – сами видите, занят реабилитацией водных каналов. Все работы производим исключительно силами наших сотрудников, которые трудятся, как говорится, не за страх, а за совесть. Практически бесплатно. Все ведь здесь живем, всем вода нужна… Кто, если не мы?

- С людьми понятно. Пока зарплата водников не достигнет хотя бы двадцати тысяч – молодежь сюда не пойдет. А технику хотя бы планируете менять? – спрашиваем Эльмиру Акунову.

- Планируем. Подаем заявку. Не первый раз уже подаем. Обещают.. Время покажет. Очень надеемся, что нам дадут хотя бы кран.

Справедливости ради заметим, что в последние два года правительство уделяет особое внимание строительству и ремонту оросительной сети. Финансирование этих работ увеличено, как принято говорить, в разы. И работы идут полным ходом. Однако до идеального положения дел еще очень далеко.

На сегодняшний день в Иссык-Кульском районе ремонтируются три основные водные артерии, без которых ситуация с поливом будет совсем печальной. Канал "М-1", который начинается в западной части Балыкчы и несет воду до села Сары-Камыш Тору-Айгырского а.о., канал "Клинский" (восьмикилометровый канал в северной части села Семеновка) и канал "1-Восточный" (берет начало в селе Григорьевка и обеспечивает поливной водой четыре айыл окмоту).

Для повышения КПД первого канала в прошлом году заменены 89 лотков и 23 плиты перекрытия на общую сумму почти в 1 миллион 300 тысяч сомов. В этом году на ремонт канала планируется потратить чуть бОльшую сумму – в результате чего, как ожидают специалисты, его пропускная способность (и, соответственно, количество орошаемых им земель) значительно увеличится.

Срок эксплуатации "Клинского", введенного в эксплуатацию в 1978 году, истек. Ему требуется капитальный ремонт – чем местные рабочие и занимаются с 2021 года, по мере поступления средств. После окончания ремонта, по плану, повысится водообеспеченность 2102 га сельхозугодий.

Канал "1-Восточный" еще старше: его построили в 1962 году. Без должного технического обслуживания (а также в результате того, что канал долгое время в нарушение инструкций использовался для подачи населению питьевой воды) он основательно разрушился, а на трех участках вообще вышел из строя. В марте этого года вся ирригационная система реки Чон-Ак-Суу наконец-то передана Иссык-Кульскому РУВХ, и у канала наконец-то появился заботливый хозяин. Сейчас его восстанавливают – опять же силами работников районного управления водного хозяйства. Общая сметная стоимость восстанавливаемого участка – около двух миллионов сомов.

Трудно отделаться от мысли, что в Иссык-Кульском РУВХ работают одни фанатики (начиная, разумеется, с начальника Эльмиры Акуновой). Другие сюда не идут, а если и приходят – не задерживаются. Зарплата копеечная, работа тяжелая, техническое обеспечение – "на уровне фантастики", требования высокие. Остаются люди старшего поколения, которые очень хорошо понимают, что такое ВОДА…


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URL: https://www.vb.kg/433033
Теги:
водоснабжение, Иссык-Кульская область, водный кризис, Минсельхоз
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