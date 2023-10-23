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Из Сирии в Кыргызстан репатриированы 21 женщина и 62 детей

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В рамках очередной гуманитарной миссии 22 октября успешно осуществлена специальная операция "Айкөл-3" по репатриации граждан Кыргызской Республики, пребывающих в лагерях на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, во исполнение поручений главы государства и кабинета министров Кыргызской Республики спецбортом из Сирии в Кыргызстан доставлены 21 женщина и 62 детей, являющиеся гражданами Кыргызстана.

Кыргызская сторона выражает особую благодарность правительству США за оказанную всемерную помощь и логистическую поддержку для успешной реализации данного репатриационного мероприятия, а также Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) и Международному комитету Красного Креста.

В рамках указанной миссии кыргызской делегацией также была передана гуманитарная помощь с необходимыми лекарственными препаратами для нужд населения северо-востока Сирии.


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URL: https://www.vb.kg/433034
Теги:
дети, Сирия, Кыргызстан, женщины, МИД
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