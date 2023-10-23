Из Сирии в Кыргызстан репатриированы 21 женщина и 62 детей

В рамках очередной гуманитарной миссии 22 октября успешно осуществлена специальная операция "Айкөл-3" по репатриации граждан Кыргызской Республики, пребывающих в лагерях на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, во исполнение поручений главы государства и кабинета министров Кыргызской Республики спецбортом из Сирии в Кыргызстан доставлены 21 женщина и 62 детей, являющиеся гражданами Кыргызстана.

Кыргызская сторона выражает особую благодарность правительству США за оказанную всемерную помощь и логистическую поддержку для успешной реализации данного репатриационного мероприятия, а также Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) и Международному комитету Красного Креста.

В рамках указанной миссии кыргызской делегацией также была передана гуманитарная помощь с необходимыми лекарственными препаратами для нужд населения северо-востока Сирии.