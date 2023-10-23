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В Бишкеке провели рейд против пьяных водителей

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудниками Управления патрульной службы милиции по ГУВД г. Бишкек были организованы рейдовые мероприятия под названием "Бахус". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, главная задача мероприятия заключалась в выявлении граждан, находившихся за рулем автомобилей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в пресечении незаконного нанесения тонирующего покрытия на лобовые и боковые передние стекла автомобилей и других нарушениях.

В ходе рейда было составлено всего 766 протоколов, включая:

29 случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

19 случаев управления транспортными средствами без водительских удостоверений или свидетельств о регистрации транспортных средств.

124 случая водителей, чьи транспортные средства были направлены на специализированные стоянки.

718 других нарушений правил дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/433037
Теги:
алкоголь, рейд, Бишкек, автомобили
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