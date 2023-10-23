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ГКНБ задержан судья Свердловского райсуда

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Судья Свердловского районного суда Бишкека А.А.А. заключен под стражу в СИЗО ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, его подозревают в получении взятки в крупном размере.

"Как сообщалось ранее, 27 сентября 2023 года была заключена под стражу судья уголовной коллегии Бишкекского городского суда И.Н.А. по факту вымогательства денежных средств при содействии адвоката за оставление в силе приговора суда первой инстанции, не связанного с лишением свободы в отношении несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей.

При этом, установлен факт получения взятки судьей Свердловского районного суда города Бишкек А.А.А. от близкого родственника, указанного несовершеннолетнего при посредничестве адвоката, а также при содействии помощника и секретаря судьи за вынесение приговора, не предусматривающего лишение свободы.

В целях закрепления доказательственной базы создания отмеченной коррупционной схемы по получению денежных средств от фигурантов уголовных дел, проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий.

В результате чего, 20 октября 2023 года на основании решения Совета судей КР, судья Свердловского районного суда города Бишкек А.А.А., а также адвокат Ы.К.М. заключены под стражу.

В настоящее время продолжается плановая работа по выявлению и пресечению аналогичных фактов среди судейского корпуса, о результатах которой будет представлена дополнительная информация".


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URL: https://www.vb.kg/433039
Теги:
ГКНБ, задержание, Свердловский район, судья, Бишкек
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