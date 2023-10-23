Известный кикбоксёр Ален Офойо доставлен в милицию. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 22 октября в милицию обратился гражданин Б.У. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени "О.", который в указанный день примерно в 15:30 часов, находясь по улице Юнусалиева, в ходе словесной перепалки нанес удар по лицу и выбил два зуба.

Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района г.Бишкек и начата доследственная проверка.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники УПСМ по ГУВД г.Бишкек и в отделении милиции были доставлены граждане О.Э., 1990 года рождения, А.О., 1982 года рождения, Б.У., 1985 года рождения и Т.А., 1988 года рождения. В последующем опрошены и отпущены под обязательство о явке.

Также отметим, что вторая сторона обратилась с письменным заявлением.

Расследование продолжается. Назначены необходимые экспертизы, по готовности заключения будет дана соответствующая юридическая оценка действиям всех причастных лиц.