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В Бишкеке проходит заседание Совета национальных координаторов ШОС

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В Бишкеке проходит очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС (СНК), сообщает пресс-служба МИД КР.

На открытии заседания СНК ШОС с приветственной речью выступил заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Айбек Молдогазиев.

Он дал высокую оценку деятельности ШОС в качестве авторитетной международной организации и выразил уверенность в том, что договоренности, достигнутые по итогам встречи, внесут вклад в дальнейшее развитие многостороннего взаимодействия в рамках ШОС.

Следует отметить, что повестка заседания Совета национальных координаторов государств-членов ШОС состоит из 22 пунктов, и основным вопросом является обсуждение проектов документов, вносимых на подписание в ходе заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС, которое состоится 26 октября 2023 года в Бишкеке.

Заседание СНК продлится до 25 октября.

Совет национальных координаторов является органом ШОС, осуществляющим координацию и управление текущей деятельностью Организации. Он проводит необходимую подготовку заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств (премьер-министров) и Совета министров иностранных дел.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/433041
Теги:
ШОС, Кыргызстан
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