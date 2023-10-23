Премьер Госсовета КНР 24-27 октября посетит Бишкек

Премьер Госсовета КНР Ли Цян 24-27 октября посетит с визитом Киргизию и примет участие в 22-м заседании глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"По приглашению премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова премьер Госсовета КНР Ли Цян 24-27 октября примет участие в 22-м заседании глав правительств ШОС в Бишкеке и нанесет официальный визит в Киргизскую Республику", - сообщила она на регулярном брифинге.

Как уточнила китайский дипломат, ШОС играет важную роль в укреплении взаимного доверия, способствует углублению и расширению сотрудничества стран-участниц организации. Она напомнила, что данная организация "содействует обеспечению безопасности и поддержанию стабильности в Евразии, развитию и процветанию государств региона".

Мао Нин подчеркнула, что в условиях крайне непредсказуемой ситуации на международной арене ШОС может сыграть еще более позитивную роль. "Ли Цян впервые участвует в заседании глав правительств организации", - добавила она, отметив, что премьер Госсовета КНР планирует подробно обменяться мнениями со своими коллегами по ряду вопросов, наметить шаги по взаимодействию между странами объединения в области безопасности, торговли и экономики, транспорта, а также в культурно-гуманитарной сфере.

"Мы верим, что это заседание предоставит больше идей для обеспечения безопасности, стабильности и развития стран региона", - подытожила она.

Источник: ТАСС