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В КР российским спортсменам разрешили использовать свой флаг и гимн

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- Светлана Лаптева
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Российские спортсмены на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу, который пройдет в столице Кыргызстана Бишкеке с 27 по 30 октября, будут выступать с флагом и гимном своей страны. Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации бодибилдинга России Наталья Михайлова.

По ее словам, около двух сотен российских атлетов отправятся на Кубок мира, причём не в качестве статистов, а в числе претендентов на победу.

27 октября в Киргизии стартует Кубок мира по бодибилдингу и фитнесу. Организаторы отмечают, что на турнир приедут делегации из множества стран, в числе которых: Албания, Армения, Греция, Иран, Испания, Казахстан, Румыния и Россия.

Международная федерация бодибилдинга и фитнеса (IFBB) в июле решила, что российским и белорусским атлетам можно дать зелёный свет на международные соревнования, но выступать предлагалось под флагом организации. При этом в отношении мероприятий категории IFBB Invitational допускалось участие с национальной символикой при согласии организаторов. В Кыргызстане, судя по всему, против российского флага не возражают

.

К слову, это уже не первые международные соревнования по бодибилдингу, где россиянам удастся выступить с флагом. С 5 по 7 октября в ОАЭ состоялся турнир Mr & Ms World IFBB, на котором во всех официальных протоколах спортсмены обозначались как россияне.

"Мы являемся мировыми лидерами в своем виде спорта, поэтому ставим перед собой задачу завоевать как можно больше медалей и занять первое общекомандное место. Когда наши спортсмены выступали в Эмиратах, то не испытывали никаких проблем в общении с остальными участниками. В спорте нет места политике, поэтому вместе с россиянами на подиум выходили не только атлеты из Западной Европы, но и с Украины", -рассказала генеральный секретарь Федерации бодибилдинга России Наталья Михайлова.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/433078
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