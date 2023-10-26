Началась рабочая поездка Замирбека Базарбекова в Китай

В эти дни председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков во главе кыргызской делегации находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

В рамках визита вчера, 25 октября 2023 года, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков провел двустороннюю встречу с главным судьей, председателем Верховного народного суда Китайской Народной Республики Чжан Цзюнем.

"В свете быстрого развития цифровых технологий и мировых тенденций в области трансформации сложных государственных систем с использованием цифровых решений, Кыргызская Республика активно проводит комплексные реформы в сфере судебной системы. В данный момент у нас идет активная работа по созданию необходимой инфраструктуры и разработке информационных систем, направленных на повышение открытости, прозрачности и эффективности нашей судебной системы.

Как Председатель Верховного суда Кыргызской Республики, я принял решение о цифровой трансформации судебной системы, включая оптимизацию внутренних бизнес-процессов и полный переход к цифровому формату для предоставления услуг и сервисов. Для достижения этой цели мы создали стратегическую группу по цифровому развитию, которая занимается стратегическим управлением и координацией цифровых инициатив. Важно подчеркнуть, что создание безопасной и устойчивой цифровой инфраструктуры является ключевой задачей для обеспечения успешной реализации реформ", - сказал председатель Верховного суда Кыргызской Республики.

Замирбек Базарбеков, подчеркивая успешность последних достижений в области разработки и внедрения современных цифровых решений в судебной инфраструктуре Китайской Народной Республики, выразил надежду на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между высшими судебными органами двух стран.

В свою очередь председатель Верховного народного суда Китайской Народной Республики Чжан Цзюнь отметил, что на протяжении многих лет Верховный народный суд Китайской Народной Республики и Верховный суд Кыргызской Республики поддерживают дружественное сотрудничество.

"На протяжении многих лет Верховный народный суд КНР и Верховный суд КР сохраняют дружественное сотрудничество. Рад узнать, что в марте текущего года в рамках XVIII Совещания председателей Верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Индии делегация Верховного народного суда КНР имела плодотворную рабочую встречу с Вами. Уверен, что благодаря Вашей заботе и поддержке суды двух стран будут и в дальнейшем углублять обмены и сотрудничество, вносить позитивный вклад в создание сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана. Благодарю Вас за высокую оценку работы умного суда Китая. Верховный народный суд КНР готов с коллегами судов КР поделиться результатами в данной сфере", - сказал Чжан Цзюнь.

Отмечаем, что в рамках визита кыргызская делегация во главе с Замирбеком Базарбековым ознакомилась с деятельностью Народного суда средней ступени Цюаньчжоу.