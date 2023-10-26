В РФ вступает в силу новый Закон о гражданстве Российской Федерации

26 октября 2023 года вступает в силу новый федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации". Документ 29 декабря 2021 года был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента. 18 апреля 2023 года его приняла Госдума, 26 апреля одобрил Совет Федерации. 28 апреля 2023 года закон о гражданстве подписал глава государства, сообщает ТАСС.

Интернет-пространство наполнено разъяснениями диаспор , проживающих в России, информацию размещают региональные представительства МВД. Посыл один - дать информацию желающим получить Российское гражданство.

Основные нововведения

Новый закон сохранил в ведении президента РФ только прием в гражданство в исключительном порядке. Во всех остальных случаях вопросы принятия в российское гражданство переходят к МВД и МИД РФ, что сокращает срок рассмотрения соответствующих заявлений с одного года до трех месяцев. При этом полномочия главы государства по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства, расширены.

Сокращено число требований при приеме в гражданство РФ более чем для 20 категорий соискателей. На более широкий круг граждан бывшего СССР распространен институт признания гражданином РФ. В целях пресечения фиктивных браков между иностранцами и гражданами России упрощенное получение гражданства предусмотрено только при наличии в браке общего ребенка. Участники госпрограммы по переселению соотечественников должны будут подтвердить владение русским языком, а также знания истории России и основ законодательства РФ.

Вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства. Это касается лиц, которые приобрели гражданство России, прекращение гражданства, полученного по рождению, закон не допускает.

По сравнению с законом о гражданстве 2002 года перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства, увеличился почти в четыре раза - с 18 до 64 статьей Уголовного кодекса РФ. Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства и личности, а также преступления в сфере оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ.

Основные требования к приобретению гражданства РФ

Гражданство Российской Федерации может быть получено:

по рождению; в результате приема в гражданство; в результате признания гражданином РФ; в результате выбора гражданства РФ при изменении российской государственной границы (оптации); в соответствии с международным договором РФ.

Полномочными органами власти, ведающими делами о гражданстве, являются российский президент, МВД и его территориальные органы, МИД, российские дипломатические учреждения.

Иностранцы и лица без гражданства при подаче на территории России заявления о приеме в гражданство или о признании гражданином РФ проходят обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию.

Основным документом, удостоверяющим российское гражданство и личность, является паспорт. Его обязаны иметь все граждане РФ, достигшие возраста 14 лет и проживающие в России. Граждане РФ, имеющие двойное или множественное гражданство, рассматриваются Российской Федерацией только как собственные граждане. Приобретение гражданином РФ иностранного гражданства не ведет к прекращению российского. При этом граждане РФ обязаны подавать уведомления о каждом факте приобретения иностранного гражданства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, не позднее чем в течение 60 дней со дня его получения.

Признание гражданином РФ

Гражданами Российской Федерации признаются:

граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на территории РФ по состоянию на 6 февраля 1992 года; граждане бывшего СССР, переехавшие Россию после 6 февраля 1992 года при условии, что они родились в РФ (РСФСР) или один из их родителей, будучи советским гражданином, постоянно жил на территории современной России; военные, присягавшие СССР или РФ, которые по состоянию на 6 февраля 1992 года служили в воинских частях, находившихся на иностранной территории, но под российской юрисдикцией (это положение распространяется также на их супругов и детей).

Прием в российское гражданство

В российское гражданство могут быть приняты иностранцы и лица без гражданства, имеющие в России легальный статус (вид на жительство, ВНЖ, разрешение на временное проживание, временное удостоверение личности лица без гражданства и другие).

Обратиться за гражданством могут те из них, кто постоянно проживает в РФ после получения ВНЖ в течение пяти лет, а также владеет русским языком, знает историю России и основы законодательства РФ (требования о знании языка, истории и законодательства не применяют для лиц старше 70 лет и людей с инвалидностью I группы). Кроме того, претендовать на российское гражданство могут лица, заключившие контракт на военную службу в РФ сроком не меньше года, беженцы и те, кто получил политическое убежище в России, а также участники госпрограммы по переселению соотечественников. На них не распространяется требование о постоянном проживании на территории страны в течение пяти лет.

К нескольким категориям соискателей не применяется т. н. ценз оседлости, требования знания русского языка, истории и основ российского законодательства. Среди них граждане бывшего СССР, которые родились и постоянно жили в РСФСР или были зарегистрированы по месту жительства в РФ на 1 ноября 2002 года, лица, у которых родственники по прямой восходящей линии родились или постоянно проживали на территории современной России, лица, имеющие родителей или детей - граждан РФ, иностранцы, состоящие в браке с российским гражданином и имеющие общего ребенка, выпускники российских вузов, проработавшие по специальности в России не менее года, и другие.

Согласно новому закону, президент РФ в гуманитарных или иных целях вправе определять другие категории лиц, которые могут быть приняты в российское гражданство. Глава государства также имеет право устанавливать дополнительные требования и условия приема в гражданство России.

Территориальные органы МВД рассматривают заявления о приеме в гражданство три месяца (срок может быть продлен еще на три месяца для проверки документов), дипломатические и консульские учреждения - шесть месяцев.

Прием в гражданство в исключительном порядке

В исключительном порядке по решению главы государства российское гражданство могут получить лица, имеющие особые заслуги перед Российской Федерацией, а также иностранцы, которые представляют интерес для государства в связи со своей профессией или по иным причинам. На них не распространяются требования о постоянном проживании в России в течение пяти лет со дня выдачи ВНЖ, владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ.

Особыми заслугами, согласно закону, являются выдающиеся достижения в культурно-гуманитарной сфере, в области науки, техники, производства, спорта, значительный вклад в развитие общества и экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности РФ, победа в общероссийском конкурсе АНО "Россия - страна возможностей".

Глава государства принимает решения о приеме в российское гражданство в исключительном порядке на основании обращений руководителей федеральных ведомств, высших должностных лиц субъектов РФ либо АНО "Россия - страна возможностей". Предварительное рассмотрение заявлений осуществляет Комиссия по вопросам гражданства при президенте РФ. Срок принятия решений - до года.

Основания для отклонения заявления о приеме в гражданство

Заявление о приеме в российское гражданство может быть отклонено в случае представления поддельных, подложных или недействительных документов, сообщения заявителем недостоверных сведений или наличия у него запрета на въезд в РФ.

Кроме того, отклоняются заявления о приеме в гражданство от лиц, которые:

выступают за насильственное изменение основ конституционного строя РФ или создают угрозу безопасности страны; участвовали в международных, межнациональных или иных вооруженных конфликтах; совершали действия, направленные против Вооруженных сил РФ или российских миротворческих контингентов; участвовали в террористической или экстремистской деятельности в отношении граждан России, российских загранучреждений и их сотрудников, а также за которую в РФ предусмотрена уголовная, административная или гражданско-правовая ответственность; состоят на военной службе, службе в органах безопасности или в правоохранительных органах иностранных государств (если такая деятельность не предусмотрена международным договором РФ); преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств за преступления, предусмотренные российским законодательством; отбывают наказание в виде лишения свободы за действия, преследуемые российским законодательством; имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение на территории России или за ее пределами умышленных преступлений, предусмотренных законодательством РФ.

Основания и порядок прекращения гражданства РФ

Российский гражданин может по собственному желанию выйти из гражданства РФ, написав соответствующее заявление.

Кроме того, в соответствии с новым законом о гражданстве, власти могут лишить гражданина приобретенного гражданства России (это положение не касается лиц, ставших гражданами РФ по рождению). Причинами такого решения являются представление соискателем гражданства поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщение заведомо ложных сведений о себе, нарушение конституции и законодательства РФ, выразившееся в совершении преступлений или действий, создающих угрозу национальной безопасности.

Факт совершения действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ, устанавливает Федеральная служба безопасности, которая выносит соответствующее заключение.

Лишение гражданства влечет совершение преступлений, предусмотренных 64 статьями Уголовного кодекса РФ. В этот список входят некоторые преступления против половой неприкосновенности личности, подделка денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и оружия, преступления террористической и экстремистской направленности. В перечень также включены распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, организация или участие в незаконных вооруженных формированиях, нарушение установленного порядка проведения митингов, создание НКО, посягающей на личность и права граждан, госизмена и шпионаж, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, нарушение территориальной целостности России. Кроме того, в числе оснований для прекращения гражданства - публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, содействие диверсионной деятельности, призывы к введению ограничительных мер в отношении РФ, уклонение от прохождения военной службы, надругательство над государственными гербом и флагом, дезертирство, реабилитация нацизма и другие.